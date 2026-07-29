美經濟攻勢 比轟炸伊朗有效

美國總統川普對伊朗發動的經濟攻勢，受到的關注遠不及轟炸行動，但美方資深官員認為，經濟攻勢最終可能對德黑蘭政權造成更大傷害。

Axios報導，美國情報及公開來源報導顯示，伊朗國內經濟危機日益加深。伊朗身為全球石油資源最豐富的國家之一，竟出現汽油短缺。一名美方資深官員表示：「伊朗人既想停止遭到轟炸，也想要錢。但優先順序幾乎正好相反，他們其實最想要的是錢。」

一名美方官員表示，情報顯示伊朗人正抱怨政府無法支付作戰人員薪酬，主因是財務壓力及美國財長貝森特採取的措施。這名官員補充說：「他們面臨銀行擠兌風險，這個石油資源豐富的大國也出現汽油短缺。他們害怕美國的財政部更甚於戰爭部。」

美方官員表示，伊朗先前與美國談判代表會談時，明確表示取得資金是首要任務。其中一名官員聲稱，伊朗「正向兩人乞求現金，他們迫切需要錢」。

不過，批評川普戰爭行動的人士表示，他並沒有太多有利選項，並質疑軍事打擊或經濟壓力能否迫使伊朗接受美方條件。

黑曜石風險顧問公司（Obsidian Risk Advisors）分析師艾瑞克森在X發文指出，伊朗今年上半年估計獲得230億美元石油收入，超過預算預期，「經濟戰是應對伊朗戰爭時一項根本失靈的手段」。