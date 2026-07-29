聽新聞
0:00 / 0:00

聯合利華報佳音 上調財測

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

在銷量成長的提振下，消費品巨擘聯合利華（Unilever）上季基本銷售成長幅度寫逾15年來之最，並上調全年財測，顯示在伊朗戰事引發家庭預算疑慮下，旗下護理及美容品牌仍受消費者青睞。

聯合利華28日公布，第2季（上季）營收年增3.8%至130億歐元（148億美元），同期基本銷售成長5.8%，優於分析師預期的4.3%，並創下2010年第1季的7.6%以來最大年增幅，也高於去年同期的3.1%。

這主要受到銷量年增5.5%及價格上漲0.2%帶動；印度、印尼和拉美市場也表現強勁。在中東衝突推升企業成本之際，聯合利華藉由漲價來緩解衝擊。

包含多芬（Dove）香皂和凡士林等品牌的美容與健康部門，上季基本銷售成長8.1%；擁有Cif清潔劑品牌的家庭護理部門則增長9.1%。這兩個部門業績攀升，也均由銷量增長帶動。

聯合利華也上調年度業績展望，預期基本銷售增幅將落在4%-6%的多年期預測區間內，此前預測為該區間低段。目前預估全年基本銷量增長約3%，高於稍早預期的至少2%。而進一步的漲價措施，則預料帶動下半年基本銷售成長4%-5%。

聯合利華上季所有品項銷量均加速成長，僅食品部門下滑0.1%。

印度 伊朗 中東

延伸閱讀

中光電法說會／受需求遞延、成本上升及國際局勢影響 第2季EPS -0.2元

康寧第2季財務表現亮眼 展現升級版躍升計劃執行成果

德儀財測優 市場不埋單

訊連法說會／第2季獲利0.26億元 較去年同期轉正

相關新聞

輝達、Meta大撒幣 衝AI算力

輝達（NVIDIA）傳出斥資500億美元，租用資料中心設施擴大算力，Meta也聯手貝萊德砸140億美元開發資料中心園區，兩大科技巨頭皆採長期包廠模式在德州加碼資料中心，不僅鎖定電力與土地資源，顯然也是回應此時各界對AI泡沫化的質疑聲浪。

澳洲批發電價大幅回落 再生能源、電池成新主力

澳洲上季批發電價幾乎腰斬，再生能源和電池逐步取代全國主要電網中的燃氣發電。

巴菲特指標 透露美股過熱

一項被稱為「巴菲特指標」（Buffett Indicator）的市場估值指標，已飆升至歷史新高，顯示美股估值可能過熱，投資人恐怕正「在玩火」。

古巴攻綠能 解能源問題

美國總統川普今年初曾預言古巴即將垮台，並透過石油封鎖切斷該國的能源命脈，使古巴陷入史上最嚴重的能源危機。但半年多過去，古巴政府仍未垮台，人民靠著電動車、鋰電池、天然氣發電機與太陽能板苦撐待變。

賓士撙節有成 獲利踩油門

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）刪減開支，帶動第2季獲利走升。這個消息激勵該公司28日股價一度大漲5.9%，但中國大陸銷售銳減與競爭壓力猶存，漲幅隨後收斂。

亞馬遜AI模型策略轉彎

消息人士透露，亞馬遜正改變策略，將逐步終結多款自家AI模型，改把人力投入發展新的前沿模型，不再同時投資於文字、圖像、影音等多種模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。