古巴攻綠能 解能源問題

美國總統川普今年初曾預言古巴即將垮台，並透過石油封鎖切斷該國的能源命脈，使古巴陷入史上最嚴重的能源危機。但半年多過去，古巴政府仍未垮台，人民靠著電動車、鋰電池、天然氣發電機與太陽能板苦撐待變。

紐約時報報導，美國1月控制委內瑞拉石油後，切斷古巴長期仰賴的能源供應，並施壓各國停止向古巴運送燃料。除3月一艘俄羅斯油輪外，古巴盟友大多不願挑戰華府的封鎖。

能源短缺重創古巴民生，但古巴社會仍在運作。民眾把耗油的美國老爺車，換成中國製電動機車和三輪車，在屋頂和車輛安裝太陽能板，並從中國進口大型鋰電池。他們也把汽油發電機改裝成使用古巴能自行生產、價格較低的天然氣，甚至有人透過YouTube學習把廢棄塑膠提煉成燃料。醫療院所、養老院和銀行分行則依靠中國捐贈的太陽能板運作。

古巴政府目前每天僅供電數小時，民間自發建立的替代能源網，成為支撐社會運作的關鍵。

古巴目前主要依靠國產石油、天然氣，以及中國協助興建的54座太陽能園區供電，約能滿足一半的電力需求。為節省能源，政府策略性限電、降低發電廠運轉量，甚至提煉老舊儲油槽底部的殘油度過難關。

分析師先前預測，古巴會在3月用光燃料，但在嚴峻考驗下，古巴的太陽能發展反而加速。