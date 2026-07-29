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巴菲特指標 透露美股過熱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

一項被稱為「巴菲特指標」（Buffett Indicator）的市場估值指標，已飆升至歷史新高，顯示美股估值可能過熱，投資人恐怕正「在玩火」。

巴菲特指標」是以所有上市公司總市值除以美國國民生產毛額（GNP），目前常改以國內生產毛額（GDP）計算。該指標目前已飆至236%，不僅是歷史新高，更已遠遠超過巴菲特認為投資人是在「玩火」的200%水準。

2000年網路泡沫破裂前，此指標曾升至前所未見的水準。巴菲特當時說，這是一個非常強烈的警訊。近年已經很少聽到巴菲特談論股市總市值與GDP的比率，但他從未收回20多年前提出的看法。

美股是否存在泡沫？更直接的訊號或許來自波克夏的現金部位。波克夏公司目前的現金與短期投資，合計超過3,970億美元，不僅創該公司歷史最高，也是美國企業史上最大現金部位，清楚顯示巴菲特和現任波克夏執行長亞伯都認為，多數股票貴到買不下手。

雖然波克夏今年仍買進少數股票，但巴菲特日前受訪時表示，在所有人都偏愛賭博時，很難找到有價值的投資標的。

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