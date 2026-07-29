南韓盯上個股槓桿型ETF 考慮限制散戶投資金額

為穩定市場並保護投資人，南韓金融監理機關28日表示，若有必要，主管機關考慮限制散戶投資單一股票槓桿型ETF的金額。

南韓媒體報導，金融服務委員會（FSA）主席李億遠在首爾和本地券商和資產管理業者開會時表示，監管機關將檢討並備妥更多措施，以抑制這類ETF產品需求，例如對投資人投資總額設定上限。

韓聯社報導，南韓總統李在明加強呼籲迅速實施相關措施，以撫平市場情緒。李億遠表示，「萬一市場需求未如預期降溫，我們也會預先研議並準備好後續配套措施」，其中一個可能的選項，是總量管理措施，也就是將這類ETF的投資額限制在個人金融投資組合的20%以下。

其他配套方案還包括例如強制要求投資人定期參加線上培訓及模擬交易課程，以及加快提高最低交易單位數量的進展。

上周FSA已提高散戶投資這類ETF所需的現金保證金，從1,000萬大增至3,000萬韓元（約2萬美元），實施時間也從原定的8月提前至本月31日，這些ETF多數連結三星電子和SK海力士的股票，也被視為韓股近來劇烈震盪的主要兇手。

受這兩大科技巨頭拖累，南韓Kospi指數28日重挫10.84%，盤中一度觸發全市場熔斷機制，是今年來第八次。

根據彭博資訊的數據，截至28日收盤，Kospi指數今年來漲幅收斂至42.94%，被台灣證交所加權股價指數的43.64%漲幅所超越。

三星電子28日暴跌14.5%，SK海力士更重挫16.16%，自6月高點已回檔38%，相當於在一個多月期間市值蒸發4,700億美元，從全球最熱門的AI投資標的之一，變成最大的問號之一。該公司本月初也才在美國發行ADR，14日一度大漲27.9%至194.8美元，27日重挫7.5%至143.02美元，已跌破發行價149美元。

該公司與SpaceX一樣，成為今年美國市場規模最大之一的IPO案首次「破發」的企業。

儘管如此，SK海力士今年仍有望維持三位數百分比的漲幅，受惠於該公司在AI所需的高頻寬記憶體（HBM）領域取得領先地位。但近來股價回落，反映出市場對科技硬體產業更加謹慎，投資人開始質疑超大規模雲端業者的資本支出是否能持續。