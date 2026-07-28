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只花38天…那斯達克100跌到逼近修正、SpaceX蒸發五分之一市值

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
那斯達克100指數連日走低，逼近修正領域，也就是從波段高點回檔10%。路透
那斯達克100指數連日走低，逼近修正領域，也就是從波段高點回檔10%。路透

那斯達克100指數連日走低，逼近修正領域，也就是從波段高點拉回10%，反映投資人對晶片股的心態轉變。

那斯達克100指數在28日早盤下挫1.7%，快要落入修正。該指數從高點跌到回檔近10%，只用了38個交易日。這與3月的修正情況大不相同。當時該指數從2025年10月的歷史新高重挫10%，花了超過100個交易日。

與此同時，SpaceX在28日早盤再跌2%，從股票首次公開發行（IPO）以來，該公司市值蒸發掉五分之一。相較於6月16日的高點，SpaceX市值減少超過1.2兆美元，為歷來市值蒸發最多的公司之一。

科技股暴跌，部分原因是投資人擔心AI高額投資，是否能獲得報酬。上周字母公司發布的財報顯示，該公司燒錢燒太兇，導致自由現金流轉負，為該公司上市來首見，導致當日股價出現一年多來的最大跌幅。

科技大廠微軟、Meta預定29日美股盤後發布財報、亞馬遜財報則於30日出爐，外界將密切AI支出情況。

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