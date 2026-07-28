傳Visa裁員約2600人...占全球員工7% 原因曝光

隨著夏末將至，股市正步入歷來年中表現最弱的時期。在近幾周股市劇烈震盪、技術面訊號轉弱之際，策略師指出，未來一個月還有兩項因素預料加重股市下行壓力，投資人若欲低接，或可再觀望一段時日。

2026-07-28 19:36