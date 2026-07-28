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傳Visa裁員約2600人...占全球員工7% 原因曝光

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
彭博（Bloomberg News）今天引述員工備忘錄報導，信用卡巨擘Visa計劃裁減約7%人力、約2600個職位，以提升營運效率，因應充滿挑戰的產業環境。路透社
彭博（Bloomberg News）今天引述員工備忘錄報導，信用卡巨擘Visa計劃裁減約7%人力、約2600個職位，以提升營運效率，因應充滿挑戰的產業環境。路透社

彭博（Bloomberg News）今天引述員工備忘錄報導，信用卡巨擘Visa計劃裁減約7%人力、約2600個職位，以提升營運效率，因應充滿挑戰的產業環境。

路透社報導，這波裁員將要影響技術及產品團隊。

彭博引述知情人士指出，人工智慧（AI）已協助減少重複性工作並加快產品開發速度，但並非Visa決定裁員的唯一因素。

Visa未立即回應路透社置評請求。Visa預計今天美股收盤後公布最新一季財報。

今年稍早，萬事達卡（Mastercard）以重新聚焦投資方向為由，宣布將裁減全球約4%的員工。金融科技公司Block也於2月宣布裁員約4000人。

Visa股價在美股盤前交易一度上漲2.2%。

Visa 美股

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