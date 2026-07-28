蘋果候任執行長肯定娛樂事業表現 允延續發展衝勁

美國科技業巨擘蘋果（Apple）候任執行長、現任硬體部門主管特納斯（John Ternus）表示，他9月執掌公司後，將致力於延續蘋果在娛樂事業的發展衝勁。

iPhone製造商蘋果2019年起在自家影音串流平台Apple TV+推出自製電影和影集，其中「樂動心旋律」（CODA）榮獲奧斯卡最佳影片、「F1電影」（F1）大賣座、影集「片場風雲」（The Studio）和「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）贏得艾美獎，凸顯其成功。蘋果去年已將服務名稱改為Apple TV。

特納斯出席「泰德拉索：錯棚教練趣事多」第4季首映會在紅毯接受路透社訪問時表示：「Apple TV目前有如此棒的衝勁，有這麼多精彩的節目、這麼多精彩的角色和故事，因此我們只會延續這股衝勁。」

一旁的蘋果現任執行長庫克（Tim Cook）則說，他的交接工作也包括分享自己對娛樂事業的見解。

關於蘋果的娛樂事業策略，庫克表示：「我們的角色是扮演業界最佳，這是我們的賽道。我們不是追求最多，這...有其他公司會去做。我們是關於什麼是最好，我也感覺我們在提供這點上真的已進入狀況。」

庫克還說，蘋果不排斥未來在娛樂事業有更多合作，只要感覺能貢獻特殊專業，例如與一級方程式F1賽車聯盟的各項合作。

蘋果為了讓「F1電影」觀眾能有置身賽車內的體驗，打造了客製化攝影機。F1賽事現在在美國也只由Apple TV獨家播出，蘋果並透過Apple News及旗下其他應用程式（app）提供F1即時排名和最新消息等內容。