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美股早盤／費半重挫5%...指數漲跌互見 康寧瀉18%

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美股早盤／費半重挫5%...指數漲跌互見 康寧瀉18%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股28日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股28日早盤四大指數漲跌互見。路透

晶片股賣壓持續，但投資人轉往財報出色的類股，抵消部分跌勢，美股28日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.5%，標普500指數下挫0.2%，那斯達克指數下挫1%。費城半導體指數大跌5%，該指數已從6月的歷史新高，回檔20%以上。

半導體股走低，台積電ADR跌3%、輝達跌1%、英特爾跌7%。記憶體跌幅更重，美光摔10%、SK海力士ADR摔8%。

輝達的「循環融資」疑慮再起，即輝達提供融資，甚至持有股權的公司，回頭購買輝達晶片。這種安排可能扭曲真實需求、導致企業做出錯誤投資決策，引發憂慮。另外，中國業者傳出自行生產深紫外光（DUV）微影設備，也讓投資人感到緊張。

Dakota Wealth經理人帕維克說：「市場極度憂慮大型雲端業者的開支，此刻這些龐大費用感覺不負責任」。

康寧暴跌18%，該公司上季財報優異，但財測不如預期。

晶片股受挫，但投資人轉向財報亮眼的類股。據彭博彙整數據，房地產、材料、公用事業類股，本財報季迄今發布的結果，每份都優於預期。專家指出，市場出現類股輪動，資金轉出晶片股，本財報季的優異成績，給予投資人選擇機會。

可口可樂攀高5%，因該公司調升全年展望。波音上揚2%，該公司飛機需求強健，上季現金流優於預期。

美股 晶片 輝達

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