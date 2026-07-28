康寧第2季財務表現亮眼 展現升級版躍升計劃執行成果

康寧公司（紐約證券交易所代碼：GLW）今日公布2026年第2季業績表現，核心營收較去年同期成長 17%，達47.4億美元。並提出對2026年第3季的展望，預計第3季核心營收將較去年同期成長約16%。

康寧第2季核心營收較去年同期成長 17%，達47.4億美元；每股核心盈餘成長30%，達0.78美元。光學通訊事業群營收成長32%，達20.7億美元，其中企業網路業務成長65%；生成式AI相關產品銷售成長速度更為顯著。太陽能事業群營收成長90%，並完成康寧太陽能晶圓廠擴大歲修停機及設備升級。管理團隊預期第3季獲利能力將進一步改善。

第2季業績展現今年5月投資人日所公布升級版躍升計劃（Springboard）的執行成果。公司內部躍升計劃目標為：於2026年底前將年化營收提升至200億美元，於2028年底前達到300億美元，並於 2030年底前達到400億美元。

康寧正邁入加速成長的新階段。公司預期2026年第4季至2030年第4季營收複合年成長率將達19%，且獲利成長將超越營收成長，同時帶動投入資本報酬率顯著提升及自由現金流大幅增加。

深厚的客戶合作關係持續推動躍升計劃的成長動能。第2季：Amazon宣布與康寧達成為期多年、價值數十億美元的合作協議，由康寧提供光纖、光纜及連接解決方案，支援Amazon在全美資料中心基礎設施的擴建。

NVIDIA 與康寧宣布建立長期合作夥伴關係。為滿足AI基礎設施建設加速所帶動的需求，康寧將在美國的光學連接產品製造產能擴增10倍，並提升美國光纖產能逾50%。

管理團隊預計第3季核心營收將較去年同期成長約16%，達49億至50億美元；每股核心盈餘將較去年同期成長約 28%，落在0.85至0.89美元之間。

第2季GAAP業績：營收為45.1億美元，毛利率為36.1%，營運毛利率為15.5%，每股盈餘為0.64美元，營運現金流為17.2億美元。

康寧董事長、執行長暨總裁魏文德（Wendell P. Weeks）表示：「第2季，我們交出了亮眼的成績，並將躍升計劃升級，目標是在2026年底達到200億美元年化營收，2028年底前達到300億美元，並於2030年底前達到400億美元。我們正邁入加速成長的新階段，預期從2026年第4季到2030年第4季，營收複合年成長率將達到19%，同時獲利成長速度將超越營收成長，帶動投入資本報酬率顯著提升，並創造更強勁的自由現金流。」

魏文德繼續說道：「我們持續深化與產業領導者的長期夥伴關係，近期與Amazon和 NVIDIA 展開合作。這些合作關係充分展現了躍升計劃的發展潛力與執行進展。」

康寧執行副總裁暨財務長Ed Schlesinger表示：「第2季，我們連續九個季度實現年度增長，並持續強化整體財務表現。我們的核心營收成長17%，達47.4億美元，每股核心盈餘成長30%，達0.78美元。我們將核心毛利率提升120個基點至39.6%，核心營運毛利率提升190個基點至20.9%。我們也將核心投入資本報酬率提升180個基點至14.9%，並帶來14.2億美元的強勁調整後自由現金流。」

Schlesinger 說：「第3季，我們預期核心營收將較去年同期增長約 16%，達到49 億美元至 50 億美元，每股核心盈餘將較去年同期增長約28%，落在0.85至0.89美元之間。我們也預期從第3季開始，隨著我們的成長持續，太陽能的盈餘將持續改善，營收將達到超過30億美元，並具備強勁的利潤與現金流。整體而言，我們升級版的躍升計劃開局表現亮眼，並朝向加速成長的新階段邁進。」

2026年第3季展望：康寧管理團隊預計第3季核心營收將較去年同期成長約16%，達49億至50億美元，每股核心盈餘較去年同期成長28%，落在0.85美元至0.89美元之間。