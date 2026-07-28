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X平台在美推X Money銀行服務 馬斯克擬打造萬能App

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克旗下社群平台X今天正式向美國所有Premium及Premium+付費訂閱用戶推出X Money銀行服務，這是馬斯克將X打造成「萬能App」（everything app）的重要一步。路透
億萬富豪馬斯克旗下社群平台X今天正式向美國所有Premium及Premium+付費訂閱用戶推出X Money銀行服務，這是馬斯克將X打造成「萬能App」（everything app）的重要一步。路透

億萬富豪馬斯克旗下社群平台X今天正式向美國所有Premium及Premium+付費訂閱用戶推出X Money銀行服務，這是馬斯克將X打造成「萬能App」（everything app）的重要一步。

法新社報導，這項服務自6月底起僅開放少數頂級訂閱用戶測試，如今正式向所有美國Premium及Premium+訂閱用戶開放。

用戶無須離開X平台，即可透過X Money存放資金、進行點對點（peer-to-peer）轉帳、支付帳單、辦理電匯及寄送支票。

用戶存款由總部位於美國紐澤西州的Cross RiverBank保管。Cross River Bank與多家金融科技平台合作，存款並享有美國聯邦存款保險公司（FDIC）最高25萬美元的保險保障。

馬斯克（Elon Musk）多年來一直表示，希望將X打造成類似中國的微信。

微信整合即時通訊、購物及支付等功能，是中國民眾日常消費與支付的重要平台。

X Money日前在X平台發文表示，用戶存款年化收益率最高可達6%。

這一利率高於美國多數高利率儲蓄帳戶約4%至5%的水準，也遠高於大型傳統銀行近乎零利率的存款帳戶。

根據X說明，Premium+訂閱用戶可直接享有最高收益率；Premium訂閱用戶則須符合直接存款（directdeposit）等條件。

Cross River Bank表示，X Money是美國首個建構於社群平台、並享有政府存款保險的銀行平台。

這項服務推出後，X可望憑藉數以百萬計的用戶基礎，與PayPal旗下Venmo、Block旗下Cash App及SoFi等成熟支付平台展開競爭。

不過，X Money正式推出前，也曾引發美國國會關切。

美國聯邦參議院銀行委員會資深民主黨議員華倫（Elizabeth Warren）今年4月14日致函馬斯克，質疑XMoney將如何「產生足夠收益以支付該收益率」。

她也提及美國聯邦存款保險公司過去曾因放款業務問題，對Cross River Bank採取執法行動。

金融科技 美國 馬斯克

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