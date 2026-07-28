駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要的

財星雜誌28日刊出介紹台灣伺服器代工大廠緯創並訪問該公司董事長林憲銘的專文。對於川普經常指控台灣「偷走」美國晶片產業一事，林憲銘認為，美國在晶片設施方面的不足，是咎由自取，「是他們不要的，才不是偷，好嗎？（They threw it away. Not Stealing, okay?）」

緯創多年來一直評估赴美設廠，去年8月拍板7.61億美元的投資案，從德州著手。林憲銘說：「所有我們需要的設備，必須從東南亞運來，因為我們沒辦法在美國買到，員工也要從頭訓練，這只是需要更多時間，但基礎不錯。」

為避開川普的關稅，促使緯創設立德州廠，但在美設廠還有其他好處。例如，AI伺服器很重，有時重量達6噸以上，很難用空運或海運運輸。林憲銘說，「即使這個決定在當時算是被關稅逼出來的，但事後來看是合理之舉」。

林憲銘形容自己可以打破團隊迷思，「當公司狀況良好時，我扮演唱反調的人，努力提醒管理團隊我們可能哪裡出錯，「當大家感到沮喪或公司經歷困難時期時，我就扮演提振士氣的角色。我總是說：明天會更好。」

雖然緯創的大幅成長要歸功於AI，但林憲銘坦言自己其實不太依賴這項技術，他主要將其用於研究，「我不確定它是否已聰明到可以取代我來做決定」。

財星雜誌同日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，較去年進步五個名次，台積電排名第82，進步44名。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。

今年上榜的六家台灣企業，依序是鴻海（第23名）、台積電（第82名）、緯創（第198名）、廣達（第211名，進步137個名次）、文曄（第431名）、和碩（第459名，進步兩個名次）。今年台灣中油掉出榜外；文曄則是新進榜。