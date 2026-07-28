股災重現 4大因素匯聚釀科技股大跌

亞洲科技股今天大跌，三星摔13%，日本記憶體製造商鎧俠（Kioxia）挫18%，台積電跌3%。賣壓來自投資人對於人工智慧（AI）投資熱潮持續性及中國帶來的競爭感到不安。

法新社報導，昨晚幾檔美國重要半導體個股已先爆發跌勢，因為有報導傳出，中國企業正在生產半導體製造專門工具紫外光曝光機，可強化中國晶片產業。

以下是這波科技股拋售潮的幾個主要原因：

●中國晶片科技

美國科技新聞網站The Information昨天報導，1家獲中國政府支持的公司正在製造浸潤式深紫外光（DUV）曝光機，儘管這種技術仍不如荷蘭的艾司摩爾（ASML）全球獨家掌握的極紫外光（EUV）曝光機先進，美國晶片類股仍應聲下挫。

美國為了保有科技領先地位，對ASML的EUV機實施貿易管制，禁止銷售至中國。然而有報導稱，中國也已進入自產EUV機的初步階段。

Proactive Investors分析師哈曼塔斯（AngelaHarmantas）指出，中國的曝光機技術在完全繞過西方供應鏈的情況下向前推進，這對半導體製造設備業者股價帶來最大打擊。

她在分析中寫道，DUV雖比EUV生產速度更慢、良率更低且成本更高，但現正證實已足以用於生產接近最先進晶片，這令原以為中國受更大限制的其他國家決策人士和投資人感到不安。

●擔心過熱

哈曼塔斯還表示，這波股票跌勢也反映更廣泛的科技股價格疑慮。

AI題材股票近來漲勢凶猛，如SK海力士（SKHynix）股價過去12個月暴漲逾500%。然而這同時引發過熱質疑，並令人開始懷疑投入AI開發及興建資料中心的龐大資金何時能收穫報酬。

哈曼塔斯說：「AI基礎建設支出帶來高度期待，但也讓相關股票漲勢容易在總體經濟情勢變化下遭獲利了結。」

專家先前已警告，AI泡沫若破裂，衝擊規模恐怕是華爾街前所未見。

分析師另對循環融資示警，也就是科技業大公司先投資AI新創公司，這些新公司再將資金用於購買科技業大公司的產品和服務。

●債務風險

科技業巨擘約半年前還會買回自家股票，代表手中有多餘現金來推升股價。如今他們卻為了拓展AI業務正在舉債，如此重大轉變若遇上利率調升，恐怕會面臨困境。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）經理人殷尼斯（Stephen Innes）提醒，AI熱潮的第1波成長，是靠現金、信心及一些美國企業最強健財務體質支撐；如今資本支出及企業內現金增生的差距正在縮小，但AI業務擴張卻攀上發展軌跡中較陡峭階段。

他引用高盛（Goldman Sachs）的1份研究報告預估，明年科技業大公司發債總額，將由今年的約2500億美元衝上約4000億美元。

●財報季

過往像台積電這樣的半導體供應鏈巨擘發布獲利創新高後，都會帶動股市走揚，因為投資人受鼓舞大力看好AI產業擴張。然而台積電本月發布獲利年增高達77%後，隔天股價卻下跌。

本週及下週還有幾家重量級科技業財報將公布，包括SK海力士、三星電子（Samsung Electronics）及日本科技業投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）。

澳洲外匯交易服務商激石（Pepperstone）研究策略師吳迪琳接受彭博（Bloomberg News）訪問時指出，目前投資人對科技業財報的滿意門檻極高，這波股市下跌一部分很可能因為交易商不等財報公布，就先行縮減部位。