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ES-30油電客機獲適航認證 冰島航空布局綠能機隊

中央社／ 赫爾辛基28日專電

冰島航空（Icelandair）布局綠能機隊，已簽署5架油電混合動力客機ES-30採購意向書，規劃作為國內短程航線主力。這款客機原型機近日獲美國聯邦航空總署（FAA）適航認證，獲准展開試飛，預計2031年投入商業營運。

據「冰島評論」（Iceland Review）報導，這款由哈德航太（Heart Aerospace）研發的ES-30未來升空後，預計將成為全球最大型的油電混合客機，最多可搭載30名乘客。

身為機型顧問委員會成員的冰島航空，看準國內航班飛行距離普遍較短的地理特性，評估這款客機具備的短場起降優勢與載客規模，極為適合當地的飛航需求。

據製造商提供資料，有別於全電動飛機的續航焦慮，ES-30採混合動力設計。客機在純電池動力下可飛行200公里；若搭配永續航空燃油（SAF）啟動混合動力模式，航程可大幅延伸至800公里。兼顧環保，營運成本預估比傳統區域客機低逾40%，能讓原本缺乏商業效益或成本考量停飛的偏遠小型機場航線，重新具備獲利潛力。

報導提到，綠能航空計畫並非只停留在概念階段，背後已有龐大資金與重量級航空業者支持。市場目前對ES-30深具信心，累計已獲約500架採購意向書與確認訂單。

買家名單中，最大宗客戶包含美國聯合航空（United Airlines）與梅沙航空（Mesa Airlines），兩家公司各下訂100架；加拿大航空（Air Canada）也訂購30架。此外，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）創立的「突破能源風險投資基金」（Breakthrough EnergyVentures）也名列哈德航太投資陣容。

冰島 綠能

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