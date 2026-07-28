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首爾、東京科技股領跌 亞股多收黑

中央社／ 香港28日綜合外電報導

中國半導體產業取得突破的消息加深市場對於人工智慧（AI）熱潮能否持久的疑慮。在科技股重挫下，亞洲主要股市今天再度遭遇賣壓，韓國股市暴跌近11%。

法新社報導，全球科技股過去兩年多以來的多頭行情推升多個指數和多家公司股價屢創新高，如今則在這波拋售潮下擴大跌勢。

科技網站The Information報導，中國上海宇量昇科技公司已經開始量產由荷蘭艾司摩爾（ASML）長期主導的關鍵晶片製造設備。消息一出，半導體類股淪為重災區。

SK海力士（SK Hynix）大跌14.7%，三星電子（Samsung Electronics）重挫逾13%，導致韓國綜合股價指數（KOSPI）大跌10.8%。這兩家公司的股價自從上個月創下歷史新高以來，已經回檔近5成，KOSPI指數則下挫超過3成。

東京日經225指數下跌4%，鎧俠（Kioxia）股價暴跌逾18%、愛德萬測試（Advantest）與東京威力科創（Tokyo Electron）則分別大跌10%及11%。

台北股市在權值股台積電遭遇重創之下，同步下跌逾4%。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「半導體產業當前基本面沒有崩壞，高頻寬記憶體需求依舊強勁，超大規模雲端服務商的資本支出計畫尚未撤回，最大的科技公司也持續投入。改變的是市場以幾乎任何價格來反映預期獲利的意願。」

其他亞洲市場大多收黑，上海、新加坡、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、雅加達股巿皆下跌，僅香港、雪梨與威靈頓股巿收漲。

東京 首爾 ASML

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