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比亞迪推首款輕型電動車RACCO 搶攻日企輕型車堡壘

中央社／ 東京28日綜合外電報導
在日本東京國際展覽中心舉行的2025年日本移動出行展（Japan Mobility Show 2025）媒體日上，比亞迪RACCO在比亞迪展位展出。 路透
在日本東京國際展覽中心舉行的2025年日本移動出行展（Japan Mobility Show 2025）媒體日上，比亞迪RACCO在比亞迪展位展出。 路透

中國最大電動車比亞迪今天發表輕型電動車（EV）RACCO，正式進軍日本輕型車（K-Car）市場。這是比亞迪首度為日本市場量身開發的車型，外國車廠在日本販售輕型車極為罕見。

綜合日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」及「產經新聞」報導，RACCO含稅售價自214萬日圓（約新台幣42萬元）起，售價低於日本車廠同級輕型電動車。

輕型車占日本新車銷量的4成，向來是日本本土車廠的堅固堡壘。儘管在補助金制度上，日本車仍占優勢，但比亞迪意圖透過豐富的配備，攻破日本車企的堅固防線。

RACCO車高達180公分，擁有寬敞的車內空間，並提供滿電狀態下續航里程210公里與320公里兩種版本，目標是在年內取得1萬輛訂單。

比亞迪（BYD）日本法人社長劉學亮今天在記者會上表示：「希望能為日本的消費者帶來前所未有的便利與樂趣。」

比亞迪汽車日本公司（BYD Auto Japan）社長東福寺厚樹則表示：「我們要讓它成為日本新型輕型車的新標準。我們實現了一個能讓大眾覺得親民的價格。」

以建議售價來看，RACCO是目前售價最低的輕型電動車。低價位的200車型為214萬5000日圓（約新台幣42萬元），配備較為豐富的高階300Premium車型則為249萬7000日圓（約新台幣49萬元）。

競爭對手日產汽車（Nissan）的車款SAKURA，入門版為244萬8600日圓（約新台幣48萬元），頂規版則為299萬8600日圓（約新台幣59萬元），相比之下RACCO便宜了約30萬至50萬日圓（約新台幣6萬至10萬元）。

然而對消費者而言，最重要的還是扣除補助金後的「實際購入價格」。若計入政府發放的補助金，日系車陣營則佔據優勢。RACCO獲得的補助金額為15萬日圓（約新台幣3萬元），日產的SAKURA與本田（Honda）的N-ONE e:補助金額則高達58萬日圓（約新台幣11萬元）。

扣除補助金後，SAKURA的起售價為186萬8600日圓（約新台幣37萬元）。隨著RACCO以扣除補助金後199萬5000日圓（約新台幣39萬元）的價格投入市場，輕型電動車的售價門檻，也首度降至與燃油輕型車相近的200萬日圓（約新台幣39萬元）以下。

報導指出，RACCO的最大特色，在於採用日本俗稱「高車頂、超大空間」的輕型車設計，以及全車系皆標配雙側電動滑門。這點與燃油輕型車銷量冠軍的Honda N-BOX，及亞軍Suzuki Spacia相同，不僅車內空間寬敞，上下車也相當便利。

RACCO最高續航里程可達320公里，為目前輕型電動車之冠，也大幅領先其他競爭車款。先進駕駛輔助系統（ADAS）亦為全車系標準配備。在日系車款上，通常屬於高階車型或選配的絕大部分配備，RACCO都已直接標配化。

熟悉中國汽車產業的瑞穗銀行高級主任研究員湯進表示：「比亞迪頂規車型相比SAKURA的頂規版，相當於額外提供約60萬至70萬日圓（約新台幣11至14萬元）價值的配備。」

比亞迪 電動車 日本

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