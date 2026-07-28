亞馬遜重整AI策略 傳將結束多數Nova模型

消息人士透露，亞馬遜改革AI策略，將逐步終結多款自家模型，改把人力投入發展新的前沿模型，不再同時投資於文字、圖像、影音等多種模型。

亞馬遜開始結束Nova的多數模型，包括高階的Premier和Omni模型、影音生成模型Reel、圖像生成模型Canvas。該公司仍會支援這些模型的現有客戶，只是不再是優先發展項目。

知情人士說，相關資源逐漸從既有的Nova模型轉往新前沿模型。這款模型由艾貝爾（Pieter Abbeel）領軍研發，內部代號為「前沿模型研究」（FMR），這是今年的頭號項目，新旗艦模型預計在今年的re:Invent大會上發布。艾貝爾在亞馬遜收購機器人新創Covariant後，來到亞馬遜。

由於亞馬遜上周才裁撤通用人工智慧（AGI）部門人員，並關閉AGI實驗室，這些舉動顯示該公司正在重新聚焦AI策略。

亞馬遜2023年成立AGI部門，但該部門領導人普拉薩（Rohit Prasad）在去年底離職，改由資深總裁狄桑提斯（Peter DeSantis）接手，狄桑提斯的AI策略更為聚焦，不再發展多種模型，改成集中資源發展前沿模型。