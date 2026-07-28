AI疑慮引發科技股賣壓 韓股收盤重挫逾10%

沒有高薪，也能靠投資累積千萬身家？英國一名77歲女子巴爾（Jane Barr，化名）過去只領普通薪水，卻從1980年代開始省錢投資，數十年來不論市場漲跌都持續投入，如今光是個人儲蓄帳戶（ISA）投資組合就突破200萬英鎊（約新台幣8614萬元），躋身英國不到千人的「200萬英鎊ISA俱樂部」。

2026-07-28 17:39