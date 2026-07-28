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AI疑慮引發科技股賣壓 韓股收盤重挫逾10%

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
韓國股市今天收挫逾10%，主因投資人對於企業大規模投資人工智慧（AI）基礎設施的前景產生愈來愈多疑慮，導致科技股遭到大幅拋售。示意圖／路透
韓國股市今天收挫逾10%，主因投資人對於企業大規模投資人工智慧（AI）基礎設施的前景產生愈來愈多疑慮，導致科技股遭到大幅拋售。示意圖／路透

韓國股市今天收挫逾10%，主因投資人對於企業大規模投資人工智慧（AI）基礎設施的前景產生愈來愈多疑慮，導致科技股遭到大幅拋售。

韓聯社報導，韓股基準指數韓國綜合股價指數（KOSPI）大跌732.09點或10.84%，收在6023.66點，盤中則一度重挫至5830.39點。

這是自4月14日以來最低收盤水準，當時指數收在5967.75點。

KOSPI指數今天開低5.26%後，跌勢持續擴大，早盤跌幅一度超過8%。當地時間上午10時14分，證交所啟動全市場熔斷機制，暫停KOSPI上市股票交易20分鐘。

韓國「中央日報」（Korea JoongAng Daily）指出，這是KOSPI指數今年第8次、有紀錄以來第14次觸發熔斷機制。

根據韓國交易所公司（KRX）網站，今年前7次證券市場啟動一級熔斷機制的時間為3月4日、3月9日、6月8日、6月23日、6月26日、7月7日、7月13日。

科技巨頭大舉投資AI引發的疑慮愈來愈深，華爾街股市昨天也出現拋售潮，費城半導體指數收盤下挫2.2%，延續近期跌勢。

韓股 科技 韓國

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