金融時報：輝達簽500億美元租約 包下德州資料中心

英國「金融時報」（Financial Times）今天引述5名知情人士說法報導，輝達（Nvidia）已簽署高達500億美元（約新台幣1.6兆元）的租約，承租由Hut 8興建的德州資料中心。

這項先前未曾公開的承諾，讓這家晶片巨擘在資助人工智慧（AI）發展中扮演的重角色再度成為焦點。

知情人士表示，這家市值近5兆美元的公司將承租由開發商Hut 8興建、容量達1GW（Gigawatts，百萬瓩）的整個設施，這座中心將容納數以十萬計的輝達圖形處理器（GPU）。

此舉是輝達執行長黃仁勳積極利用公司財務實力，使公司在迅速成長的AI算力市場中保持核心地位的最新範例。

這些作為包括支出數以十億計美元來扶植CoreWeave等新一代AI基礎設施供應商，以購買並運行輝達的GPU。而德州這筆租約則更進一步，讓輝達直接成為為自家晶片提供容納設施的幕後推手。

在各家開發商爭相搶奪電網電力之際，取得穩定供電日益困難，但這座德州基地已成功確保電力供應。熟悉交易的高層透露，輝達展現雄厚財力，確保這座基地專供自家晶片使用。

這名不願具名的人士說：「他們有能力透過資產負債表來獲取電力，並以此確保自家產品得以部署。」

此人補充表示，一旦完工，輝達可能會將容量轉租給購買輝達GPU並銷售AI雲端算力的「新型雲端服務廠商」合作夥伴。

這項安排將加劇外界對「循環融資」的疑慮，因為這家晶片巨頭正在為自家晶片市場提供更多擔保。

知情人士透露，輝達也正在洽談為OpenAI提供2500億美元的後盾支持，以協助承租軟銀（SoftBank）正在俄亥俄州興建的10GW數據中心。輝達參與俄亥俄州計畫的細節，是由美國科技媒體The Information與「華爾街日報」（The Wall Street Journal）率先報導。

根據Hut 8資料，輝達對德州基地的15年租約承諾價值為196億美元，若加上續約選項，30年內的總價值將達到500億美元。