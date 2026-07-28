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科技股重挫 日經指數收盤跌逾2500點
亞洲科技股今天遭受重創，東京股市日經225指數終場挫跌逾2500點，主因中國晶片產業傳出重大突破消息，加劇市場對於人工智慧（AI）投資熱潮能否延續下去的疑慮。
根據法新社引述科技網站The Information的報導內容，中國上海宇量昇科技公司已開始量產由荷蘭艾司摩爾（ASML）長期主導的晶片製造技術。消息一出，半導體類股淪為重災區。
日股基準日經225指數下挫2566.27點或3.95%，收62364.92點。
東證股價指數重挫102.48點或2.52%，收3963.59點。
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