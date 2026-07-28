科技股重挫 日經指數收盤跌逾2500點

美國醫療保健巨擘嬌生公司（Johnson & Johnson，J&J）多年來因旗下嬰兒爽身粉及其他含滑石粉產品被控導致卵巢癌，在美國面臨數萬起訴訟。嬌生27日提出估計55億美元（約新台幣1783.1億元）的和解方案，可能結束這場纏訟多年的法律戰。

2026-07-28 13:59