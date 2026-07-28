普通薪水竟滾出1.5億身家 77歲女曝致富關鍵：每天咖啡都捨不得買

沒有高薪，也能靠投資累積千萬身家？英國一名77歲女子巴爾（Jane Barr，化名）過去只領普通薪水，卻從1980年代開始省錢投資，數十年來不論市場漲跌都持續投入，如今光是個人儲蓄帳戶（ISA）投資組合就突破200萬英鎊（約新台幣8614萬元），躋身英國不到千人的「200萬英鎊ISA俱樂部」。

根據《每日郵報》報導，英國目前已有超過1萬名ISA百萬富翁，但資產突破200萬英鎊的人不到1000名。巴爾出身於經濟並不寬裕的中產家庭，父親經營古董生意，母親則在家照顧3名子女，她從小便知道想要累積財富，就得節儉並管理好自己的錢。大學畢業後，她前往倫敦擔任媒體研究員，並在1980年代開始接觸股票投資。

巴爾最初趁英國政府推動國營企業民營化時，買進英國電信、英國天然氣、英國航空等公司股票，與許多投資人賺錢後立即獲利了結不同，她選擇長期持有。1987年英國推出具稅務優惠的個人股權計畫（PEP），1999年再推出ISA後，她持續利用這類帳戶投資，目前ISA內約有40項持股，最大部位包括Templeton Emerging Markets與3i Group，兩者市值各約28.5萬英鎊（約新台幣1228萬元）。

除了價值逾200萬英鎊（約新台幣8614萬元）的ISA，巴爾還擁有約120萬英鎊（約新台幣5169萬元）的自行投資個人退休金，以及約30萬英鎊（約新台幣1292萬元）的投資組合。換句話說，光是這3項資產合計就超過350萬英鎊（約新台幣1.5億元）。

巴爾透露，自己的投資方法其實不複雜，關鍵就是「定期投資、長期持有、股息再投入」。即使已經77歲，她投資時仍以至少10年為目標，不會因股價短期下跌過度擔心；數十年來也從未把ISA配發的股息拿來花，而是全部重新投入市場。她形容，股息再投資就像滾雪球，每次把股息買回股票，持股數量就會增加，未來又有機會產生更多股息，長期累積下來讓資產越滾越大。

她也盡量用滿每年ISA的投資額度，目前上限為2萬英鎊（約新台幣86萬元）。巴爾坦言，不是每個人一年都能拿出2萬英鎊投資，但可以在能力範圍內盡量投入，自己天生節儉，比起每天到咖啡廳買一杯咖啡，更願意把錢留下來投資。她認為，想為退休累積財富，重點不是一夕致富，而是「定期、慢慢投資，並保持耐心」。

有趣的是，巴爾51歲離婚後便退休，如今每周仍會到倫敦維多利亞與亞伯特博物館工作一天。儘管坐擁上億元資產，她幾乎沒有動用ISA享受奢華生活，唯一一次提款是在約5年前，為處理家庭問題領出一筆6位數英鎊款項。她表示，自己想去的地方都去過了、需要的衣服也都有了，如今最大的樂趣反而是看著資產持續成長，未來更打算把這筆財富留給兩個兒子。