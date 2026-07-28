整理包／黃仁勳撒錢拚AI竟遭質疑循環融資？輝達今年八大投資案一次看

輝達（NVIDIA）一連串最新投資布局，引發市場擔心「循環融資」泡沫。 根據彭博資訊估算，輝達最新一輪協商中與敲定的AI交易總值超過7,500億美元。

包括高盛、身為電影《大賣空》主角原型的知名投資者貝瑞在內的市場人士，數月來一直警告這類交易具有「循環融資」特性，也就是輝達投資、提供融資，甚至持有股權的公司，最終又回頭購買輝達的晶片。

市場擔憂的，這種安排可能扭曲真實需求、導致企業做出錯誤投資決策，一旦AI無法為投入數千億美元的企業帶來足夠獲利，損失恐將被進一步放大。

Seaport Research分析師郭德堡（Jay Goldberg）指出，過去已有企業因「為客戶購買產品提供融資」而陷入困境。他以電信設備業者朗訊科技（Lucent）為例，該公司在1990年代曾透過供應商融資來刺激銷售。

1990年代末網際網路興起，朗訊推出「借錢給你，買我設備」的供應商融資模式，直接借款或擔保數十億美元給資金不足的新興電信商。2000年電信泡沫破裂，客戶紛紛倒閉破產，巨額債權無法收回，朗訊被迫進行大規模壞帳沖銷，成為過熱致衰的經典教材。

郭德堡說，「這個決定基本上摧毀了那家公司。這類融資安排通常不會有好的結果。」

那麼輝達近期規劃中的AI交易有哪些 ？以下盤點今年來至少八大投資案的內容：

--SSI

輝達周一宣布已對由前OpenAI首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）共同創辦的新創公司Safe Superintelligence（SSI） 進行「重大投資」。知情人士表示，投資金額約50億美元。

--NAVER：

輝達周一宣布將投資10億美元入股南韓網路巨擘NAVER，用於擴建AI資料中心，讓其規模增加三倍以上，並將採用輝達AI運算平台。

--OpenAI：

華爾街日報周一報導，輝達傳出正洽談提供高達2,500億美元融資擔保，協助OpenAI租用軟銀集團在美國俄亥俄州開發的10GW超大型資料中心。

早在今年3月，OpenAI宣布完成1,100億美元融資時，輝達在此輪融資中投入300億美元。WSJ指出，輝達還傳出正在洽談為OpenAI採購晶片提供融資，金額可能達3,500億美元。

--SK集團：

輝達上周五宣布與南韓SK集團達成新的合作夥伴關係，表示雙方未來的商業往來金額將超過5,000億美元，內容包括輝達用未來數年的巨額記憶體訂單，向SK海力士包下最新的HBM4產能；而SK集團則透過在南韓砸重金蓋2GW資料中心與買進輝達GPU，雙方互相鎖定供應鏈與客戶端。

--IREN：

在5月，輝達宣布將向資料中心開發商IREN投資多達21億美元。IREN同意授予輝達一項為期五年的認購權，允許其以每股70美元的履約價購買多達3,000萬股股份；作為回報，IREN同時與輝達簽署一項價值34億美元的AI雲端服務合約，用於取得並部署輝達Blackwell處理器。

--邁威爾（Marvell）：

輝達在3月底宣布斥資20億美元入股邁威爾，雙方攜手深化以NVLink Fusion平台為核心的AI基礎設施與矽光子技術合作。

--Nebius：

輝達3月時宣布對荷蘭AI雲端基礎設施公司Nebius進行20億美元投資，並在7月最新申報中揭露持股比重已達9.3%（共2,226萬股）。

--CoreWeave：

輝達在1月加碼投資AI雲端運算公司CoreWeave 20億美元，目標2030年擴增AI資料中心量能至5GW。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示：「雖然輝達的投資與合作展現市場對AI長期建設的信心，但投資人仍對循環融資感到憂心。愈來愈多資金正被用來資助未來的A 客戶以及AI基礎設施。」

由於這些交易也使AI產業彼此高度連結，一旦某家公司出現問題，可能引發整個產業的系統性風險。

輝達執行長黃仁勳對於市場批評這些交易形成循環融資不以為然。他今年1月談到投資CoreWeave時表示：「我們投入的資金，只占他們最終需要籌措資金的一小部分。」

他直言：「說這是一種循環（融資）？這種說法太荒謬了。」