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韓股崩跌10.8%慘遭血洗 晶片賣壓壓垮台日股
南韓股市周二多次暫停交易，晶片股賣壓擴散至各類股，也殃及日本和台灣股市。
Kospi 指數收盤大跌10.8%，三星電子和 SK 海力士雙雙大跌逾 13%。期貨暴跌後，韓國交易所先暫停程式交易，之後又分別暫停 Kospi 和 Kosdaq 現貨交易 20 分鐘。
MSCI 亞太指數一度下跌 3.6%，跌至 5 月以來最低，較6月22日高點回落10%，陷入技術面修正。日股和台股跌逾 4%。那斯達克 100 指數期貨下跌 1%，顯示科技股仍可能進一步承壓。
Eugene Asset Management 投資長河錫根（音譯）說：「市場對南韓半導體股的信心極其疲弱。整體避險情緒升高、被迫去槓桿、超大規模資料中心業者 CDS 利差擴大，以及散戶信心惡化，都加重賣壓。」
這波賣壓勢必讓南韓散戶投資人承受更大痛苦。許多散戶湧入 5 月底接近高點時推出、追蹤晶片股的槓桿型 ETF，多數產品自掛牌以來已下跌約 60% 或更多。
教保人壽主動股票管理主管 Kam Minsang 說：「加上大陸採用本土 DUV 微影設備的報導，中國半導體自主正出現具體里程碑。這引發市場擔心，大宗型記憶體可能因供給過剩而出現一場『血洗』。」
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