歐盟AI透明度新制8月上路 AI生成內容須依法標示

歐盟人工智慧（AI）透明度新規定將於8月2日實施，屆時深偽影音（Deepfake）及其他AI生成內容須依法標示，讓歐洲網友得以立即辨別網路內容真偽。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）的AI法規將分階段實施，自8月2日起，企業須確保旗下聊天機器人等AI系統能夠明確向使用者表明自己是AI；使用AI生成的圖片或文字時，也須明確標示。

企業可以利用浮水印等方式標示，讓使用者輕易識別AI生成內容，違者將面臨高額罰款。

一名歐盟官員表示：「生成式AI能以前所未見的規模產製假訊息，針對特定受眾量身定製，並以極快的速度傳播。」

這名官員表示，由於AI「讓我們所有人愈來愈難以區分什麼是真實、什麼是合成內容」，歐盟法規的目的就是要「維護民眾對自己所見、所聞、所讀內容的信任能力」。

歐盟特別關注的是深偽影音，也就是看似真實，但實際上是由AI生成或操控的文字、圖像、影片和聲音。

這項新規定適用於基於專業目的創作的內容，歐盟強調，單純以個人身分使用AI者將不受影響。

此外，在向大眾傳遞涉及公共利益議題資訊的文字，若以AI生成且無人類編輯監督，也需加以標示。

新規定針對現有AI系統給予緩衝期，業者最晚須在12月2日前符合規定，「藝術、創意、諷刺、虛構」作品則不在規範之列。