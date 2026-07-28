輝達傳自己簽下500億美元德州資料中心租約 親自卡位AI算力市場核心

英國金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）已簽下德州一座大型資料中心的租約，價值高達 500 億美元。這項先前未公開的承諾，再度凸顯這家晶片集團在AI融資中扮演日益吃重的角色。

據報導，輝達將租下開發商 Hut 8 正在興建、容量達 1 百萬瓩（GW）的整座設施。這座資料中心將部署數十萬顆輝達圖形處理器（GPU）。

Hut 8 表示，對德州場址的15 年租約價值 196 億美元；若加計續租選擇權，30 年總價值將達 500 億美元。Hut 8 只公開把承租方描述為「高投資級別公司」，債券文件則列出包括輝達在內的六家大型科技公司為允許租用戶。知情人士則直指，輝達就是這座資料中心的承租方。

此舉是執行長黃仁勳積極運用輝達雄厚財務實力，確立在AI 算力市場核心位置的又一例證。

輝達已斥資數十億美元扶植新一代 AI 基礎設施業者，例如 CoreWeave，協助他們採購並運作輝達的 GPU。德州這筆租約則更進一步，親自卡位放置自家晶片的資料中心。

德州這座場址已取得電力供應。一位熟悉交易的業者表示，輝達運用本身財務實力，為自家晶片預先鎖定這座場址。他說，一旦完工，輝達可能把容量轉租給購買輝達GPU、並銷售 AI 雲端運算服務的「新雲端」（neocloud）夥伴，但如此布局也將加深外界對循環式資金安排的疑慮。

輝達據傳也正洽談為OpenAI提供 2,500 億美元融資擔保，協助 OpenAI 租用軟銀正在美國俄亥俄州興建10 GW 的資料中心。

德州資料中心的租約是 Hut 8 能以較低成本為這項建設案籌資的關鍵。Hut 8 6 月發行約 43 億美元債券，利率為 6.129%，用來支應第一階段建設。有了這紙租約，這些債券獲得穆迪給予投資級評等，定價約比輝達本身 30年期債券高出 100 個基點。

Hut 8 預料將尋求更多資金，以支應第二階段建設。上周宣布的第二階段建設，將使園區規模擴大一倍。

Hut 8先前已表示，這座資料中心將以輝達 DSX 架構打造。這套架構以輝達軟硬體為核心，作為整座場址算力、網路、供電和冷卻系統的標準。

輝達對此僅表示，正「與生態系夥伴合作，透過DSX AI工廠架構加速部署高效的AI基礎設施」，這是一套「建立並營運AI工廠的藍圖」。