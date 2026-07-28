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嬌生否認爽身粉致癌仍願和解！7.6萬件索賠估55億美元 還可能往上加碼

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約一家藥局貨架陳列多罐嬌生嬰兒爽身粉，攝於2015年10月15日。路透
美國紐約一家藥局貨架陳列多罐嬌生嬰兒爽身粉，攝於2015年10月15日。路透

美國醫療保健巨擘嬌生公司（Johnson & Johnson，J&J）多年來因旗下嬰兒爽身粉及其他含滑石粉產品被控導致卵巢癌，在美國面臨數萬起訴訟。嬌生27日提出估計55億美元（約新台幣1783.1億元）的和解方案，可能結束這場纏訟多年的法律戰。

BBC與路透報導，嬌生否認旗下滑石粉產品會致癌，並已更改廣泛使用的嬰兒爽身粉配方。這項和解涵蓋約7萬6000件索賠，包括在紐澤西州聯邦法院合併審理及各州法院的相關案件，幾乎涵蓋所有尚未解決的嬌生滑石粉索賠案。嬌生先前已和解大多數指控旗下滑石粉含有石棉並導致間皮瘤的案件。

嬌生訴訟事務副總裁哈斯（Erik Haas）表示，這些指控「毫無根據」，但公司願意和解，徹底解決此事。他在聲明中指出，公司迄今已在法院審理的大多數案件中勝訴，因此有信心若繼續訴訟，「最終也會勝訴」；不過，這項和解方案「讓公司得以擺脫此事」，並使嬌生能夠「繼續專注於研發挽救生命的藥物與醫療器材」。

嬌生表示，將於2027年支付最高30億美元，其餘款項最快2028年才須支付。不過，這項具里程碑意義的和解方案必須取得在州與聯邦法院代表95%卵巢癌索賠案件的律師事務所同意，才能最終定案。協議總額還可能更高，取決於參與和解的人數。

代表約2500名滑石粉索賠客戶、並協助協商這項協議的律師西格（Chris Seeger）表示，嬌生最終可能支付70億美元（約新台幣2269.4億元）以上。他表示，這項和解為符合資格的卵巢癌索賠案訂定具體金額，但未設定嬌生的賠付總額上限，「我們取得了公平的和解，我們的客戶將會對此感到滿意。」

嬌生原消費者健康事業嘉安家護（Kenvue）旗下擁有邦迪（Band-Aid）、李施德霖（Listerine）及Calpol等知名品牌，2022年從嬌生分拆，目前承擔北美以外地區嬌生嬰兒爽身粉的法律責任。

滑石是一種由鎂、矽、氧和氫組成的天然礦物，從地下開採，礦脈鄰近已知會致癌的石棉礦脈，以肥皂般的觸感聞名，經常用於嬰兒爽身粉。嬌生相關訴訟最早可追溯至2009年，消費者及死者遺屬提告，聲稱該公司的滑石粉產品遭石棉污染並導致癌症。一家聯邦法院7月稍早認為，個別原告未必能證明滑石粉直接導致罹患卵巢癌，因此做出有利嬌生的裁定。

嬌生一再否認這些指控，並在最新聲明中表示：「研究顯示，滑石是安全的，不含石棉，也不會致癌。」不過，嬌生在美國停售這項產品兩年多後，於2022年宣布停止在全球製造及銷售滑石粉嬰兒爽身粉。嬌生當時表示：「基於全球產品組合評估，我們已做出商業決定，將嬰兒爽身粉產品全面改採玉米澱粉配方。」

嬌生

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