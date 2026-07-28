AI浪潮繫緊美韓股市 避險功能面臨失效

三星電子與SK海力士憑藉AI領域主宰韓國股市，也讓韓股逐漸成為觀察美國科技股走勢的晴雨表。但美韓股市高度連動，不僅削弱分散風險作用，AI投資退燒時市場也恐承受更大風險。

根據投資管理機構Rayliant提供的數據，韓國綜合股價指數（KOSPI）與那斯達克100指數（Nasdaq 100）的 60日相關係數，最近攀升至約0.50，創下自2021年以來的新高。

財經新聞網CNBC指出，兩大股市間關係日益緊密反映出三星電子與SK海力士的重要性持續提升。這兩公司合計占KOSPI指數超過一半的權重，兩公司也都屬人工智慧（AI）硬體供應鏈的核心，提供美國科技巨頭旗下資料中心所需的記憶體晶片。

近期市場走勢充分反映兩地股市連動性。7月13日KOSPI受SK海力士股價暴跌15%創歷來最大跌幅所累，指數下跌逾8%；當天那斯達克100指數也跟隨走低，終場下跌1.88%，多家美國大型科技公司股價下挫，像美光科技（Micron Technology）收跌4%、晟碟（Sandisk）重挫12%、英特爾（Intel）跌6%。

Rayliant研發長伍爾（Phillip Wool）說：「美韓兩地科技股的表現，愈來愈受同一項根本因素驅動，即市場對AI硬體投資題材的情緒。」

當與AI有關的重大消息在美股休市期間公布時，三星電子與SK海力士股價表現，可作為投資人預測美股重新開盤後市場反應的代理指標。反之，若相關消息是在美股交易時段發生，那斯達克指數的走勢也能為隔天韓股表現提供預警。

多位資深市場人士指出，隨兩地股市連動性上升，投資人過去藉同時持有美國與韓國股票來分散風險的效果正逐漸被削弱。

科技業市場研究與諮詢公司Futurum Group的分析師布克（Rolf Bulk）說：「韓國股市已無法再提供對沖美國科技股風險的分散效果。當指數有一半權重都集中於同一個景氣循環主題時，只要超大規模雲端服務商的資本支出放緩，韓股所受衝擊將比多數其他市場更大。」

布克還說，韓國記憶體晶片股本身的波動性，就比許多美國晶片製造商更高，而槓桿型指數股票基金（ETF）的資金流動，更進一步放大股價漲跌幅。

伍爾也指出，隨AI題材愈來愈成為美韓科技股共同的主要驅動力，投資人正逐漸失去同時布局兩市場的理由—地理區域分散投資（geographicdiversification）。

他說：「當這些市場本質上都受同一重大風險因素所主導時，就會發現當初選擇投資像美國與韓國這類地理位置不同市場的最大好處，其實已經消失了。」