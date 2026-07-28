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抑制個股槓桿ETF需求 韓國擬設散戶投資上限

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

韓國當地媒體報導，韓國最高金融監管機構今天表示，若有必要，當局將考慮對散戶投資人設立單一股票槓桿指數股票型基金（ETF）的投資上限。

路透社報導，韓國金融服務委員會主席李伍源（Lee Eog-weon，音譯）在首爾與當地券商及資產管理公司開會時表示，監管機構將評估並準備額外措施，以抑制對這類ETF產品的需求，例如對每名個人的總投資金額設定上限。

韓國金融服務委員會上週提高了散戶投資這類ETF所需的現金保證金，這些產品主要連結韓國兩大巨頭暨晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）。

李伍源在與當地券商及資產管理公司的會議上表示，他將評估新政策的影響；根據這項政策，投資個股槓桿ETF所需的最低現金保證金將調升至3000萬韓元（約新台幣66萬元），自本月31日起生效。

在市場波動加劇之際，韓國政府提前數週實施這項保證金要求，以協助穩定市場並保護投資人。

據韓聯社報導，韓國總統李在明加強呼籲迅速實施相關措施，以撫平市場情緒。

李伍源指出：「萬一市場需求未如預期降溫，我們也會預先研議並準備好後續配套措施。」

作為可能的選項之一，李伍源提出一項總量管理措施，將這類ETF的投資額限制在個人總金融投資組合的20%以下。

5月推出的三星電子與SK海力士個股槓桿ETF，被廣泛視為近期國內股市波動的主要推手。

SK海力士

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