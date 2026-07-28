美國抽查越南陸資工廠 洗產地疑慮恐引爆新關稅壓力

彭博引述知情人士報導，美國海關官員已對越南境內和大陸有關的工廠進行抽查，外界擔心白宮可能很快找到理由，對越南加徵更多關稅。

知情人士指出，檢查人員查核文件、原材料來源和生產流程，試圖判定產品出口美國前在越南增加多少價值，也檢視是否涉及軟體智慧財產權侵權。知情人士表示，這些檢查雖引發美國可能擴大對越南關稅措施的疑慮，但目前尚未發現重大證據，證明中國大陸商品透過越南洗產地。

在美國持續就智慧財產權、產業產能過剩和貿易詐欺向越南施壓之際，越南政府正設法展現已在國內各經濟領域加強打擊相關問題，包括大張旗鼓查扣 5萬雙假 Nike 鞋。

美越雙方數月來一直談判，試圖敲定去年 10 月達成的貿易架構協議。知情人士向彭博透露，目前這輪談判氣氛緊張，進展困難，原因是雙方無法就轉口和其他非關稅障礙達成共識。

華府要追查的重點是，中國大陸透過越南出口的產品，是否完全未經加工、僅貼上「越南製造」標籤，或者是附加價值極低的產品。美國貿易代表葛里爾本月重申這指控說：「有一種純粹非法出貨，就是他們把貨送到越南，貼上越南製造標籤。」

美國上周五以供應鏈對強迫勞動防範不足為由，對 60 個經濟體加徵新關稅，越南也在其中。越南外交部上周六表示，美方決定並未「充分反映現實，以及越南在防止、減少和消除強迫勞動方面的努力，包括禁止進口使用強迫勞動製造的產品」。

針對智慧財產權指控，越南已加強執法，並在美國貿易代表辦公室 4 月報告把越南列為「優先外國」後，向美方提交文件說明相關作為。這份長達 3,581 頁的文件列出，越南主管機關在 2021 年至 2025 年間處理近 2 萬件侵權案件。

越南也列名美國正在調查涉嫌製造業產能過剩的國家，且是目前唯一同時面臨美國三方面301調查的國家。

美越敲定最終貿易協議仍然障礙重重。葛里爾曾表示，協議不能只限於縮小 1,780 億美元的貿易逆差。美方也要求河內削減非關稅障礙，加深經濟安全和轉口方面合作，並強化對美國智慧財產權的保護。

Verisk Maplecroft 資深亞洲分析師史瓦茲（Laura Schwartz）說，華府和河內要從一般性架構走向完整協議，之所以困難，「正是因為這對越南利害關係重大」。她表示，轉口問題尤其棘手，但隨著調查結果轉化為實際關稅，促成協議的壓力將升高。

川普政府一向把龐大的雙邊貿易失衡，視為不公平的貿易關係、必須加以修正。美國最新 5 月數據顯示，越南已超越台灣，成為美國單月貿易逆差最大的來源。