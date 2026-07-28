菲律賓推首座太空港 拚明年試射液態燃料探空火箭

菲律賓總統小馬可仕在國情咨文宣布將推動設置首座太空港，盼明年在菲律賓本土進行探空火箭發射測試。菲律賓太空總署今天說明，這項測試將為菲律賓培養火箭技術人才，並為未來商業太空發射奠基。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）27日發表國情咨文，宣布菲律賓將推動在北部卡加延省（Cagayan）設置首座太空港，預計明年進行首次液態燃料探空火箭（sounding rocket）發射測試，並與韓國航太企業合作，發展太空產業。

菲律賓目前尚未具備火箭發射能力，過去發射的衛星均仰賴美國、日本等國的商業火箭升空。

菲律賓太空總署（PhilSA）今天說明，這次測試將是菲律賓境內首次發射液態燃料探空火箭，火箭將搭載重達2公斤的菲律賓自主研發酬載，飛行高度至少5公里，以建構菲律賓火箭發射能力，累積相關技術經驗。

這項計畫由PhilSA、資通訊科技部（DICT）及卡加延經濟特區管理局（CEZA）共同推動，並與韓國航太企業Perigee Aerospace合作。今年3月菲韓商業論壇期間，相關單位已簽署合作備忘錄，推動火箭發射及太空港建設合作。

PhilSA署長培瑞斯（Gay Jane Perez）表示，全球太空發射需求持續快速成長，現有太空港已無法滿足市場需求，而菲律賓東臨太平洋、接近赤道，具備安全發射與回收火箭的天然條件，有助降低成本、提升發射效率，也為未來發展商業發射服務創造機會。

根據太空基金會（Space Foundation）「全球太空經濟報告」，2026年上半年全球完成153次軌道發射，全年可望突破2025年的329次紀錄；全球發射需求持續增加，挪威及英國也正發展新的太空港，以因應快速增加的商業發射需求。

培瑞斯表示，菲律賓正透過公私協力（PPP）模式推動商業太空港建設，希望建立由政府提供制度支持、商業主導營運的太空港，並建立透明且可預期的發射許可制度，讓菲律賓從太空服務使用者，逐步成為提供者。

根據計畫，菲律賓工程師將參與Perigee Aerospace藍鯨級（Blue Whale Class）探空火箭平台的進階訓練及實作，培養本土火箭工程能力。此外，菲律賓政府也將持續支持國內大學火箭研究及人才培育，建立本土航太產業生態系，為未來參與全球太空產業發展奠定基礎。

菲律賓國會於2019年通過「菲律賓太空法」（Philippine Space Act），成立PhilSA，統籌衛星、地球觀測、災害管理、太空科技研發及國際合作等業務，並將太空科技列為提升國家競爭力及科技自主的重要政策之一。