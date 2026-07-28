韓股重挫黑色星期二 中國長鑫存儲上市增市場憂慮

韓國股市「黑色星期二」，今天開盤後又暴跌、觸發熔斷機制，韓媒分析指出，美伊戰爭持續、中國長鑫存儲上市帶來衝擊，市場擔憂長鑫存儲上市為中國半導體自主化的訊號。

韓聯社報導，根據韓國交易所今天資料，截至今天上午10時20分（韓國時間），韓國綜合股價指數（KOSPI）較前一個交易日暴跌逾8%、跌回6200點區間。在這波急跌下，開盤後不久即啟動賣出臨時停牌（Sidecar），這是今年以來第42次啟動臨時停牌機制、第22次賣出臨時停牌。

由於KOSPI跌幅超過8%，也啟動暫停交易20分鐘的熔斷機制（Circuit Breaker）。市場分析認為，本月以來隨著半導體高點爭議正式浮現、市場波動加劇，加上美伊戰爭持續，投資信心已跌至谷底，此時又傳出中國長鑫存儲上市的消息，進一步衝擊市場。

被視為中國半導體自主化先鋒的長鑫存儲昨天在科創板掛牌上市，股價暴漲超過400%，中國當地期待此次上市將成為重整記憶體半導體市場的契機。尤其有「中國版那斯達克」之稱的科創板，在上市後前5個交易日沒有漲跌幅限制，因此市場預料資金流向長鑫存儲的情況短期內仍將持續。

未來資產證券研究員金錫煥（音譯）表示，市場擔憂的並非長鑫存儲目前的業績，而是首次公開募股（IPO）後可能加速擴產及技術開發，「若募集的579億元人民幣（約新台幣2410億元）資金投入新增產能、DDR5以及長期的HBM（高頻寬記憶體）研發，全球DRAM供應結構可能因此改變。」

隨著有報導指出，中國已開始量產用於半導體製造的深紫外光（DUV）曝光設備，使市場更加擔憂中國正式展開「半導體崛起」將對韓國股市帶來的影響。市場將此視為，即使美國持續對中國實施出口管制，中國仍持續朝半導體自主化取得進展的訊號。