日債、日圓承壓！日相最快周四宣布食品稅降至1% 每年短收逾4兆日圓

日本首相高市早苗預計最快周四布指示執政自民黨起草法案，計畫自明年4月起，將食品與飲料消費稅率由現行的8%下調至1%，為期兩年，以兌現競選承諾。

朝日新聞、TBS與日經新聞等多家媒體均引述政府高層人士報導這項消息。儘管負責討論減稅方案的跨黨派小組周一宣告協商破局，政府仍決定繼續推進。

跨黨派小組未能達成共識的主因是，各方對如何填補稅收缺口，以及減稅應實施兩年或永久實施，存在歧見。

食品稅率降至1%後，政府每年將減少逾4兆日圓（約244億美元）收入，而資金來源至今不明，市場擔心政府可能擴大發債。

政府的方案大致依照擔任跨黨派「社會保障國民會議」主席的自民黨稅制調查會長小野寺五典今年6月提出的方案。除了明年4月起將食品與飲料消費稅降至1%外，也計畫自2027年秋季起，向符合資格的家庭發放現金補貼，每年總額約6,000億日圓，實質抵銷這些家庭剩餘的1%稅負。

稅率之所以降至1%而非零，主要是為了縮短零售商重新設定收銀系統所需要的時間。工作小組先前估計，若稅率降至零，業者約需一年的準備時間；若調整為1%或其他整數稅率，準備時間可縮短近半。

但這項減稅計畫進一步加深市場對日本擴張性財政政策的疑慮。政府未明確提出增稅或削減支出的配套措施，減稅與補貼所需資金恐將仰賴擴大發行公債，進一步加重財政負擔。

SMBC日興證券高級外匯與利率策略師Rinto Maruyama表示，減稅可能推升日本資產隱含的財政風險溢價，對日圓構成貶值壓力。他並預期，日本公債殖利率將面臨上行壓力，尤其是長期與超長期債券，殖利率曲線可能進一步陡峭化。