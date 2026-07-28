AI投資疑慮衝擊晶片股 蘋果超車輝達重登市值王

iPhone製造商蘋果公司今天超越輝達，重返全球市值龍頭寶座。這是蘋果自2025年4月以來，首度在收盤時超越這家人工智慧（AI）晶片公司，再度成為全球市值最高企業。

美國財經媒體CNBC報導，輝達（Nvidia）股價今天重挫5%，市值降至4.77兆美元；蘋果（Apple）股價則上漲1%，市值攀升至4.95兆美元，重新站上全球市值第一。

報導指出，由於投資人擔憂AI基礎建設成本高昂，AI晶片類股普遍走低。

輝達自2025年6月超越微軟（Microsoft）以來，一直穩居全球市值最高企業，並曾於去年10月短暫突破5兆美元市值。

今年以來，輝達股價累計上漲約4%，蘋果則累計上漲24%。市場分析指出，由於蘋果並未大幅增加AI資本支出，而是傾向租用運算資源、非自行建置基礎設施，因此獲得投資人青睞。

儘管輝達營收已連續3年受惠於AI熱潮而大幅成長，但許多投資人如今已逐漸把焦點從繪圖處理器（GPU）轉向同樣受益於AI浪潮的記憶體晶片和其他資料中心基礎設施領域，例如美光科技（MicronTechnology）、SK海力士（SK Hynix）與晟碟公司（Sandisk）等。

蘋果將於本月30日公布2026會計年度第3季財報，市場預期，公司將首度揭露AI帶動全球記憶體晶片短缺所造成的部分財務影響。由於記憶體供應吃緊，蘋果已於今年6月調高Mac與iPad產品售價。

「華爾街日報」報導，市場近期對AI基礎建設投資的疑慮，也進一步打擊晶片製造商前景，而這原本正是推升相關業者業績大幅成長的主要動力。據悉輝達正在洽談為OpenAI提供約2500億美元（約新台幣8兆元）資金擔保，作為大型資料中心計畫的一部分。

投資研究公司D.A. Davidson科研主管路里亞（GilLuria）表示：「市場認為，只要資本支出出現任何負面消息，對晶片類股都是利空。」

投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）投資長賽柯西亞（Shannon Saccocia）則指出，與中國晶片業者的競爭「原本只是次要隱憂，如今正逐漸成為市場關注焦點」。

隨著投資人紛紛將資金轉向其他類股，雲端軟體巨擘Salesforce股價大漲6.1%、3M、沃爾瑪（Walmart）、麥當勞（McDonald's）及美國運通（American Express）股價也都上漲2%以上，帶動道瓊工業指數走高。