南韓擬限散戶投資單一股票槓桿ETF 三星SK海力士重挫添壓力

南韓金融監理機關周二表示，若有必要，主管機關考慮限制散戶投資單一股票槓桿型 ETF 的金額。

南韓媒體報導，金融監督委員會主席李億遠在首爾和本地券商和資產管理業者開會時表示，監管機關將檢討並備妥更多措施，以抑制這類 ETF 產品需求，例如對投資人投資總額設定上限。

金融監督委員會上周已提高散戶投資這類 ETF 所需現金保證金。這些 ETF 多數連結南韓兩大股票三星電子和 SK 海力士。

三星電子周二在首爾股價一度重挫 9.7%，市場擔心大陸競爭對手長鑫科技搶走市場，也憂心 AI 基礎設施支出的融資風險。

同業 SK 海力士周二在首爾股價一度大跌 11.2%。SK 海力士近日才在美國掛牌美國存託憑證（ADR），SK海力士ADR 周一在那斯達克重挫 10%，已跌破 IPO 價格。