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再生能源+電池儲能取代天然氣發電 澳洲批發電價上季幾近腰斬

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
隨著電網級電池儲能系統容量增加，從白天太陽能發電高峰轉移到晚間尖峰時段的電量增加逾兩倍。路透
隨著電網級電池儲能系統容量增加，從白天太陽能發電高峰轉移到晚間尖峰時段的電量增加逾兩倍。路透

澳洲上季電價幾乎腰斬，再生能源和電池逐步取代全國主要電網中的天然氣發電。

澳洲能源市場營運商（AEMO）在最新季度能源動態報告中表示，截至 6 月止三個月，全國電力市場（NEM）批發現貨均價為每千度（MWh）74 澳幣（51.71 美元），較一年前下跌 47%。天然氣發電量減少三分之一，降至 2003年以來第2季最低平均水準。

再生能源在 NEM 發電占比創下 42% 紀錄。NEM 涵蓋澳洲逾 80% 電力需求，但燃煤發電仍是最大電力來源。報告指出，隨著電網級電池儲能系統容量增加，從白天太陽能發電高峰轉移到晚間尖峰時段的電量增加逾兩倍。

第2季因南半球入冬向來是電費最貴的時候，今年卻不漲反跌，對關注生活成本的決策官員無異是大好消息，不過，批發電價下跌未必會立即大幅反映在消費者電費帳單上。這也將引發新一輪辯論：隨著澳洲陸續關閉老舊燃煤電廠，再生能源發電不足的時期，是否需要更多天然氣作為備援。

彭博新能源財經（BloombergNEF）分析師蘇德（Sahaj Sood）說：「電池正日益取代天然氣，成為平衡再生能源日內波動的主要技術。不過，電池是否適合用來平衡較長期的再生能源供應不足，仍有疑問。」

報告指出，澳洲東岸批發天然氣價格平均為每GJ（十億焦耳）9.08 澳幣，低於一年前的 12.36 澳幣，是 2021 年第2季以來最低單季平均水準。

另一方面，澳洲西部的批發電力市場電價年增 30%，創新高每MWh 117 澳幣，原因是燃煤和風力發電減少。不過，電池使用增加，使日內電價波動大幅下降。

電價 澳洲 天然氣

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