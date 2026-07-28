AI軍備賽代價浮現 輝達、Alphabet等科技巨擘信用避險成本創新高

AI基礎設設施的龐大投資，正轉變為債市的信用考驗。本周數據顯示，輝達（NVIDIA） 、甲骨文（Oracle）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、博通及SpaceX等公司的信用違約交換（CDS）價格均升至紀錄高點，反映投資人日益擔心AI支出規模失控，加重大型科技公司的債務與現金流壓力。

輝達的信用風險急升最受矚目。其五年期債務違約保障成本周一盤中一度飆高14個基點，至每年0.82個百分點（為1,000萬美元輝達債務投保，每年約需支付8.2萬美元），創該CDS去年11月開始活躍交易以來最大盤中升幅。

導火線是輝達正在洽談總額超過7,500億美元的AI基礎設施交易。輝達可能為OpenAI租用美國一項資料中心專案的運算資源，提供高達2,500億美元擔保，並另洽談資助OpenAI為該專案採購3,500億美元的輝達晶片。此外，輝達與南韓SK海力士母公司的合作計畫，規模也超過5,000億美元。

由於OpenAI和Anthropic等AI公司仍在快速燒錢，本身難以取得得投資級信用評等，因而需要輝達、博通等財力雄厚的供應商提供擔保。這能壓低融資成本，卻把信用風險轉嫁出去，引發供應商出資、客戶借錢購買供應商產品的「循環融資」疑慮。

與此同時，AI熱潮核心企業的信用風險正全面升溫。甲骨文宣布未來一年投入700億美元興建資料中心後，遭標普將信評降至BBB－，僅比垃圾級高一階；其五年期CDS周一報價達215個基點，意味為1,000萬美元債務避險，每年需支付21.5萬美元，遠高於年初的144個基點。

Alphabet的CDS周一升至67個基點，創下新高，因其第2季自由現金流轉為負值，是上市逾20年來首見。Meta為德州資料中心籌措120億美元融資，借貸成本也已攀升至接近垃圾級債券的水準。

信用市場並非認定這些投資級企業即將違約，而是擔心AI資本支出持續超越現金生成能力，未來可能導致信評調降、引發債券價格劇烈波動。