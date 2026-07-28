城堡證券押Fed本周意外升息 華許終結前瞻指引時代

聯準會（Fed）本周三利率決策充滿不確定性。城堡證券（Citadel Securities）預料，Fed 可能意外升息 1 碼，以強化對抗通膨的公信力。

城堡證券總經策略主管弗萊特（Frank Flight）發布報告說，市場可能再度低估 Fed 轉鷹的程度。他指出，若本周升息，將「明確終結前瞻指引時代」，並凸顯 Fed 獨立性。

利率交換市場反映，交易員預估 Fed 周三升息 1 碼機率約 40%。以近年標準來看，距離決策日這麼近仍有如此高不確定性，並不尋常。交易員則已完全反映 Fed 最遲 9 月升息。

弗萊特認為，若 Fed 本周升息，衝擊力會大於等到 9 月，因為這將重塑市場對 Fed 如何因應通膨的預期。他說，意外升息除了支撐央行抗通膨的公信力，也會在通膨更根深蒂固前，影響企業定價和勞工對加薪的要求，可能降低日後所需緊縮幅度。

雖然近日就業和通膨數據較溫和，一度降低市場對 7 月升息的預期，但弗萊特認為，這些數據不應蓋過更廣泛證據：通膨風險仍偏高，勞動市場也維持穩定。

市場同時關注華許會後記者會用字。6 月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議聲明大幅縮短，華許也未對利率前景提出預測，本周可能延續惜字如金的作風。預測市場平台Kalshi 交易者押注，華許在周三美東時間下午 2 時 30 分記者會中，提到「shock」一字的機率超過 50%，提到「oil」的機率達 74%。

這些押注和近日中東局勢密切相關。美國和伊朗暫停交火前，上周雙方你來我往，一度把布蘭特原油推回每桶 100 美元以上。停火後油價漲勢消退，布蘭特周一回落至每桶 89 美元以下。

即使 Kalshi 交易者認為華許可能提到能源供應衝擊，美國銀行周一表示，Fed對這類衝擊選擇不作政策回應，才是「標準央行做法」。