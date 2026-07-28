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晶片股急殺！韓股重挫7%觸發熔斷 日股狂摔逾2,500點 鎧俠跌18%
亞洲股市開盤後下跌，日本與南韓股市分別重挫4%與7%，韓股又觸發熔斷機制暫停交易，市場再度擔憂AI支出問題，引發晶片股新一輪拋售潮。
南韓Kospi指數重挫7.5%，由於跌勢過急過猛，盤中觸發暫停交易機制，晶片股承受壓力，SK海力士一開盤就狂瀉超過30%，但稍後跌幅收斂至10%；三星電子也大跌9%。
日本日經225指數大跌超過2,500點，跌幅近4%，記憶體業者鎧俠股價崩跌18%，領跌大盤。
這些跌勢是接續美國費城半導體指數下跌2.2%的頹勢。
由於輝達近期敲定一系列總價值超過7,500億美元的AI交易，市場對輝達債務違約風險的避險成本大幅上升，擔心
艾司摩爾（ASML）股價大跌超過8%，原因是有報導指出，一家中國國有背景企業正在生產能製造成熟製程晶片的DUV設備，這可能威脅ASML的銷售。
另一方面，在美國暫停每日對伊朗的攻擊後，全球基準油價布蘭特原油週一創下三個多月來最大跌幅，帶動美國西德州原油價格跌破每桶82 美元。美國交易時段債券殖利率下跌，因市場對通膨的擔憂減弱，投資人等待聯準會（Fed）的利率決策。
除了地緣政治變化外，投資人本周還面臨一連串重大風險事件，包括聯準會、日銀與英國央行的利率決策，以及大型科技公司的財報。市場愈來愈關注AI最大投資者是否能證明，他們投入數十億美元發展AI的支出能夠帶來合理回報。
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