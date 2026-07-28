快訊

鴻海為何拒救夏普龜山二廠？「鴻夏戀」10年關係生變

市場不再買單AI資本支出？台股崩回4萬2千點 台積電跌破2,300元

專訪／在學校買喪屍煙彈一顆2千元 染毒少年：我為錢下海當詐騙車手

聽新聞
0:00 / 0:00

慘跌破IPO價！SK海力士ADR重挫 首爾股價已回檔38% 明天財報成關鍵

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
SK海力士ADR已經跌破在美上市的IPO發行價。路透
SK海力士ADR已經跌破在美上市的IPO發行價。路透

隨著投資人持續拋售晶片股，南韓記憶體大廠SK海力士的美國存託憑證（ADR）已經跌破在美上市的IPO發行價，在首爾交易的股票也已自6月高點回檔38%，市場將關注SK海力士即將在本周三公布的財報，以判斷股價能否扳回頹勢。

SK海力士ADR本月稍早創下265億美元創紀錄上市規模，隨後曾大幅飆漲，但波動劇烈，27日收盤重挫7.47%，報每股143.02美元，一度下探至139.01美元，大幅跌破7月9日ADR發行時的149美元價格。該公司與馬斯克的SpaceX一樣，成為今年美國市場規模最大之一的IPO案首次跌破公開發行價的企業。

同時間，SK海力士在首爾交易的股票6月高點已回檔38%，短短一個多月內，市值蒸發4,700億美元，讓SK海力士從全球最熱門的AI投資標的之一，變成投資組合中最大的問號之一。這也反映市場擔心投資過熱、持股過度擁擠以及槓桿交易激增所帶來的劇烈波動。

SK海力士預定周三公布另一個創紀錄的上季財報，儘管受惠於AI熱潮推升晶片價格，但投資人情緒卻開始轉趨保守。市場最擔心的是，記憶體成本持續攀升，可能迫使客戶減少採購量，甚至改用價格較低的替代方案。蘋果公司已經示警成本壓力，並據報正遊說美國政府批准其向中國大陸競爭同業採購記憶體零組件。

Pictet Asset Management多元資產主管王安迪（Andy Wong，音譯）表示：「目前市場爭論的焦點是，記憶體是否已經分走了AI產業太大的一塊利益。」他指出，公司旗下基金近幾周已減碼SK海力士持股，市場希望知道，「是否有任何因素能改變大家認為SK海力士正從整個供應鏈榨取過高利潤的看法。」

儘管如此，SK海力士今年仍有望維持三位數百分比的漲幅，受惠於該公司在AI所需的高頻寬記憶體（HBM）領域取得領先地位。本月股價回落，也反映出市場對科技硬體產業更加謹慎，投資人開始質疑超大規模雲端業者的資本支出是否能持續。

SK海力士 ADR 海力士

延伸閱讀

晶片股賣壓抵銷油價大跌利多 美股漲跌互見靜待科技七雄財報

韓股大跌是企業變差還是去槓桿？AI供應鏈不變…稀飯：透過009829布局韓國權值股

韓版0050來台了！009829重押三星、SK海力士HBM商機 能翻倍成長？

台灣寫下世界經濟史罕見紀錄！韓媒：市場為何更看好台灣而非南韓？

相關新聞

晶片股急殺！韓股重挫7%觸發熔斷 日股狂摔逾2,500點 鎧俠跌18%

亞洲股市開盤後下跌，日本與南韓股市分別重挫4%與7%，韓股又觸發熔斷機制暫停交易，市場再度擔憂AI支出問題，引發晶片股新一輪拋售潮。

美伊連三天停火、川普稱「很可能」達成協議 布蘭特油價重挫8.7%

美國總統川普表示，美國與伊朗正展開外交談判，試圖結束中東衝突；另根據知情人士，伊朗與阿曼也在磋商恢復荷莫茲海峽航運。市場對局勢降溫的期待升高，國際油價周一大跌，布蘭特原油收在88美元附近，跌幅8.7%，創逾三個月最大單日跌幅，西德州原油跌破每桶82美元，周一跌幅超過7%，周二早盤續跌。

輝達重挫5%、痛失市值龍頭寶座讓給蘋果 擔保OpenAI爆循環融資疑慮

輝達（Nvidia）股價周一（27日）收盤重挫5%，因傳出正洽談為OpenAI租用一座大型資料中心提供約2,500億美元的融資擔保。這消息加劇投資人對AI產業「循環融資」的擔憂，也拖累輝達市值一口氣蒸發2,500億美元，把全球企業市值龍頭寶座拱手讓給蘋果公司。

城堡證券押Fed本周意外升息 華許終結前瞻指引時代

聯準會（Fed）本周三利率決策充滿不確定性。城堡證券（Citadel Securities）預料，Fed 可能意外升息 1 碼，以強化對抗通膨的公信力。

OpenAI測試失控發動網攻引疑慮 阿特曼與黃仁勳將會美參院高層

AI巨頭OpenAI披露旗下系統於測試期間失控發動網攻後，民主黨籍美國聯邦參議員華納的發言人今天表示，OpenAI執行長...

慘跌破IPO價！SK海力士ADR重挫 首爾股價已回檔38% 明天財報成關鍵

隨著投資人持續拋售晶片股，南韓記憶體大廠SK海力士的美國存託憑證（ADR）已經跌破在美上市的IPO發行價，在首爾交易的股票也已自6月高點回檔38%，市場將關注SK海力士即將在本周三公布的財報，以判斷股價能否扳回頹勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。