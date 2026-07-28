慘跌破IPO價！SK海力士ADR重挫 首爾股價已回檔38% 明天財報成關鍵

隨著投資人持續拋售晶片股，南韓記憶體大廠SK海力士的美國存託憑證（ADR）已經跌破在美上市的IPO發行價，在首爾交易的股票也已自6月高點回檔38%，市場將關注SK海力士即將在本周三公布的財報，以判斷股價能否扳回頹勢。

SK海力士ADR本月稍早創下265億美元創紀錄上市規模，隨後曾大幅飆漲，但波動劇烈，27日收盤重挫7.47%，報每股143.02美元，一度下探至139.01美元，大幅跌破7月9日ADR發行時的149美元價格。該公司與馬斯克的SpaceX一樣，成為今年美國市場規模最大之一的IPO案首次跌破公開發行價的企業。

同時間，SK海力士在首爾交易的股票6月高點已回檔38%，短短一個多月內，市值蒸發4,700億美元，讓SK海力士從全球最熱門的AI投資標的之一，變成投資組合中最大的問號之一。這也反映市場擔心投資過熱、持股過度擁擠以及槓桿交易激增所帶來的劇烈波動。

SK海力士預定周三公布另一個創紀錄的上季財報，儘管受惠於AI熱潮推升晶片價格，但投資人情緒卻開始轉趨保守。市場最擔心的是，記憶體成本持續攀升，可能迫使客戶減少採購量，甚至改用價格較低的替代方案。蘋果公司已經示警成本壓力，並據報正遊說美國政府批准其向中國大陸競爭同業採購記憶體零組件。

Pictet Asset Management多元資產主管王安迪（Andy Wong，音譯）表示：「目前市場爭論的焦點是，記憶體是否已經分走了AI產業太大的一塊利益。」他指出，公司旗下基金近幾周已減碼SK海力士持股，市場希望知道，「是否有任何因素能改變大家認為SK海力士正從整個供應鏈榨取過高利潤的看法。」

儘管如此，SK海力士今年仍有望維持三位數百分比的漲幅，受惠於該公司在AI所需的高頻寬記憶體（HBM）領域取得領先地位。本月股價回落，也反映出市場對科技硬體產業更加謹慎，投資人開始質疑超大規模雲端業者的資本支出是否能持續。