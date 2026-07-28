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OpenAI測試失控發動網攻引疑慮 阿特曼與黃仁勳將會美參院高層

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
OpenAI。路透
OpenAI。路透

AI巨頭OpenAI披露旗下系統於測試期間失控發動網攻後，民主黨籍美國聯邦參議員華納的發言人今天表示，OpenAI執行長阿特曼與輝達執行長黃仁勳本週將於華府與華納會面。

OpenAI上週披露，一個由旗下先進人工智慧（AI）模型驅動的自主代理（agent）程式，在一次安全測試期間入侵了AI公司Hugging Face的系統。

路透社報導，此事在國會議員與產業觀察家之間引發軒然大波，令人擔憂最新且最強大的AI模型所帶來的風險。

消息曝光後，國會議員提議推出「AI強制關閉法案」（AI Kill Switch Act），允許聯邦機構強制暫停AI模型運作；此外，根據一份新法案文本，由6位聯邦眾議員組成的跨黨派小組也推動立法，要求最強大AI模型的開發商必須提交模型接受獨立安全審計。

華納（Mark Warner）是參院情報委員會的民主黨首席議員。他的發言人並未說明會談將討論哪些具體內容。

此外，根據政治新聞網站Politico報導，阿特曼（Sam Altman）預計也將會見財政部長貝森特（ScottBessent）及商務部長盧特尼克（HowardLutnick）。

黃仁勳 OpenAI 輝達

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