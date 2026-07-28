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輝達傳以50億美元 重押前OpenAI共同創辦人自立新創AI公司

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI 前聯合創辦人暨首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）。路透
OpenAI 前聯合創辦人暨首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）。路透

輝達NVIDIA）將和人工智慧新創公司 Safe Superintelligence 進一步合作，並將投資這家由 OpenAI 前聯合創辦人暨首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）自立門戶的公司。彭博引述知情人士報導，輝達投資金額為 50 億美元，是輝達近年投資 AI 新創公司規模罕見龐大的一筆交易。

根據雙方周一發布的聯合聲明，Safe Superintelligence 將可使用輝達下一代 Vera Rubin 平台，以大幅擴充運算能力。

蘇茲克維原是 OpenAI 早期技術發展的關鍵研究員，後來共同創辦 Safe Superintelligence，專注以更負責任的方式開發 AI 系統。這家新創公司曾表示，短期內不打算銷售 AI 產品。

Safe Superintelligence 先前已向投資人募得約 30 億美元資金，去年估值達 320 億美元。投資人包括 Andreessen Horowitz、紅杉資本和 DST Global。路透早先引述消息人士指出，Google母公司字母（Alphabet）及輝達也加入投資新創Safe Superintelligence（SSI）公司的行列。

輝達已投資多家知名 AI 新創公司，而這些公司也仰賴輝達硬體建置和運行自身軟體。其中部分交易因具循環性質而遭批評，讓科技供應商和 AI 新創公司之間形成愈來愈緊密的相互依賴網絡。

輝達也正洽談提供最高 2,500 億美元融資擔保，協助 OpenAI 向美國一項資料中心建設案租用運算能力。這將逿輝達與客戶之間最大手筆的融資交易。

OpenAI 輝達 NVIDIA

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