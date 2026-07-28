美伊連三天停火、川普稱「很可能」達成協議 布蘭特油價重挫8.7%

美國總統川普表示，美國與伊朗正展開外交談判，試圖結束中東衝突；另根據知情人士，伊朗與阿曼也在磋商恢復荷莫茲海峽航運。市場對局勢降溫的期待升高，國際油價周一大跌，布蘭特原油收在88美元附近，跌幅8.7%，創逾三個月最大單日跌幅，西德州原油跌破每桶82美元，周一跌幅超過7%，周二早盤續跌。

美國周一連續第三日未對伊朗發動襲擊。與此同時，德黑蘭暫停了對科威特等波灣國家的襲擊。

川普在空軍一號上說，伊朗願意會談，因為美軍持續猛烈打擊；如果談判成功，「那很好」，否則美軍將恢復原有行動。

川普這番表態淡化了戰事短期內進一步升級的可能性。他先前多次威脅要對伊朗發動「大規模」打擊。

儘管如此，川普先前曾多次表示談判取得進展，並接近達成協議，但戰事仍持續不斷。目前尚不清楚美伊是否在進行任何實質談判。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）周一稍早表示，雖然「調解方可能會轉達美方有關當前事態發展的訊息」，但目前沒有正式磋商。

知情人士透露，伊朗與阿曼官員上周末在德黑蘭會晤後，持續協商恢復荷莫茲海峽航運，希望為美伊重啟和平談判創造條件。方案之一是重新開放海峽中間航道。這條航線自2月底爆發衝突後幾乎停用，船隻多改走靠近伊朗海岸的北部航道，或阿曼飛地穆桑達姆附近的南部航道。

阿曼談判人員樂觀看待未來幾天內宣布取得進展，但無法保證達成協議。中間航道可能已被伊朗布雷，恢復通行前須先排雷。英國、法國等歐洲國家表示，可在安全條件允許下帶頭掃雷。

Axios報導，談判主要由伊朗與阿曼進行，卡達、巴基斯坦、埃及，以及川普特使威特科夫和庫許納也參與。

地區局勢依舊緊張，獲伊朗支持的葉門叛軍青年運動（又稱胡塞組織）周一宣稱用無人機攻擊了沙烏地阿拉伯的石油設施，但並未說明襲擊時間。沙國自周六上午以來未宣布遭到來自葉門方向的襲擊，但周一表示，攔截了多架從伊拉克方向飛來企圖襲擊石油設施的無人機。

川普周一表示，美國擁有「大量彈藥」，但同時也承認，「說實話，我希望能有更多」。他將美國武器庫存減少歸咎於前總統拜登及對烏克蘭的軍援，並特別提到「愛國者」飛彈這樣需求旺盛且難以替代的高端攔截飛彈。