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輝達重挫5%、痛失市值龍頭寶座讓給蘋果 擔保OpenAI爆循環融資疑慮

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）股價周一（27日）收盤重挫5%，因傳出正洽談為OpenAI租用一座大型資料中心提供約2,500億美元的融資擔保，加劇投資人對AI產業「循環融資」的擔憂。路透
輝達（Nvidia）股價周一（27日）收盤重挫5%，因傳出正洽談為OpenAI租用一座大型資料中心提供約2,500億美元的融資擔保，加劇投資人對AI產業「循環融資」的擔憂。路透

輝達（Nvidia）股價周一（27日）收盤重挫5%，因傳出正洽談為OpenAI租用一座大型資料中心提供約2,500億美元的融資擔保。這消息加劇投資人對AI產業「循環融資」的擔憂，也拖累輝達市值一口氣蒸發2,500億美元，把全球企業市值龍頭寶座拱手讓給蘋果公司。

市場質疑，輝達究竟在多大程度上正為自己的客戶提供資金支持，而這些客戶在某些情況下，甚至需要依靠輝達的資金支持，才有能力購買輝達的AI晶片。

輝達股價27日收跌5%，報每股196.51美元，使公司市值降至4.77兆美元，在市值排行榜上落居第二。由於投資人擔憂AI基礎建設所需的龐大支出，AI 晶片股普遍走弱。

另一方面，蘋果股價上漲1%，市值達4.95兆美元，領先輝達。市場目前正聚焦蘋果將於本周四公布的財報。

輝達自2025年6月從微軟手中奪下全球市值第一的位置以來，輝達一直穩坐全球最有價值公司的寶座，並曾於10月短暫突破5兆美元市值大關。

但今年來截至目前，輝達股價累計漲幅為5%，而蘋果則累計上漲24%。蘋果之所以表現優於大盤，原因在於投資人肯定其在AI領域採取較為保守的資本支出策略，因為蘋果傾向租用AI算力，而不是投入巨額資金自行興建AI基礎設施。

在輝達最新擔保行動方面，OpenAI將租用的大型資料中心設於美國俄亥俄州南部，屬於美國政府推動的一項 AI 基礎建設計畫，由日本億萬富豪孫正義的軟銀集團旗下能源公司SB Energy負責開發。

報導指出，輝達提供這筆2,500億美元的擔保，主要是為資料中心的租賃及建設所需的債務提供保障，並不包括將安裝於資料中心內的輝達AI晶片。此外，輝達也正與 OpenAI 討論另一項融資方案，協助OpenAI購買AI 晶片，相關融資規模可能高達3,500億美元。

費城半導體指數27日收盤下跌2.2%，30檔成分股周一收盤都跌破各自的50日移動平均線，這是自2025年4月以來首見。

D.A. Davidson科技研究主管盧利亞表示：「市場現在認為，只要資本支出出現任何負面消息，對晶片股就是利空。」

Neuberger Berman財富管理投資長Shannon Saccocia則指出：「來自中國大陸晶片公司的競爭，原本只是外圍風險，如今正逐漸從『次要問題』變成『主要問題』。」

輝達 OpenAI 蘋果

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