中國市場疲弱與美關稅夾擊 保時捷再砍5000職位

受中國市場需求疲弱、美國關稅壓力及電動車轉型成本高昂影響，德國汽車製造商保時捷（Porsche）今天宣布，將在德國再裁撤約5000個職位，近兩年裁員規模累計達約8900人。

商報（Handelsblatt）報導，保時捷今天在總部所在地斯圖加特（Stuttgart）舉行員工大會，會後公布管理層與企業工會歷經數月協商達成的「未來方案」。

根據方案，保時捷未來幾年將再裁撤約5000個職位，主要透過自然減員、部分退休及自願離職等方式進行，不實施強制資遣。加上去年已宣布的裁員計畫，保時捷近兩年裁撤的職位總數將增至約8900個；旗下子公司另將依原定計畫削減約500個職位。

保時捷執行長萊特斯（Michael Leiters）表示，「未來方案」有助於公司重新調整策略方向、提升競爭力，並為預計於10月公布的新長期發展策略奠定基礎。

作為交換，保時捷同意將德國祖文豪森（Zuffenhausen）工廠及魏斯阿赫（Weissach）研發中心的就業保障延長至2035年，並承諾在兩地投資21億歐元（約新台幣770億元），強化生產及研發能力。

在延長就業保障的同時，保時捷員工也同意多項削減成本措施，包括至2035年前暫緩部分現行及未來調薪，幅度合計為3.5%；聖誕獎金則由最高相當於一個月薪資降至60%，自願性特別獎金未來也將更密切與公司獲利表現掛鉤。

員工每月可遠距工作的天數也將由12天減至8天，部分休息時間及生產線作業節奏將同步調整。中高階主管則將在2027年及2028年放棄部分基本薪資調升。

企業總工會主席阿斯蘭（Ibrahim Aslan）表示，外界原先並不看好勞資雙方能將就業保障延長至2035年，這項方案是勞資雙方艱難協商的結果。

商報分析，保時捷近年陷入經營困境，中國市場業務萎縮、美國提高汽車關稅，以及投入電動車的龐大投資未能獲得預期回報，均對公司營運造成壓力。

保時捷3年前曾創約32萬輛銷量新高，在業務快速成長帶動下，這家福斯集團（Volkswagen）旗下車廠自2015年以來員工數增加75%，目前已超過4萬2000人。然而，此後銷售持續下滑，保時捷今年4月已將全年銷售預測下修至25萬輛。