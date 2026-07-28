晶片股賣壓抵銷油價大跌利多 美股漲跌互見靜待科技七雄財報

美國股市周一漲跌互見。美國暫停對伊朗空襲，國際油價大跌，原本有利市場氣氛，但晶片股遭賣壓重擊，抵銷利多。投資人一方面等待微軟、亞馬遜、Meta 和蘋果等大型科技股財報，另一方面也愈來愈質疑 AI 資本支出能否支撐目前評價。

道瓊工業指數上漲 262.83 點，漲幅 0.5%，收 52,210.08 點；標普 500 指數小漲 1.20 點，漲幅 0.02%，收 7,413.18 點；那斯達克綜合指數下跌 43.74 點，跌幅 0.2%，收 24,932.08 點。

晶片股成為拖累大盤的主因。費城半導體指數下跌 2.2%，延續近日頹勢，已較 6 月 22 日歷史收盤高點回落 21%，但今年來仍上漲 63%。周一費半所有成分股都收在各自 50 日均線下方，為 2025 年 4 月以來首見。台積電ADR跌1.1%。

SK Hynix ADR跌破上市價，輝達市值輸蘋果

長鑫科技（688825）周一在上海科創板掛牌首日暴漲 470%，加上有報導稱中國大陸國資背景企業已開始生產浸沒式深紫外光刻機，市場擔心美國和歐洲半導體業面臨更大競爭。記憶體股賣壓沉重，SanDisk 下跌 11%，SK 海力士 ADR 下跌 7.5%，跌破本月在美國上市價格。SK海力士 ADR 周一收在143.02 美元，較 149 美元發行價低 4%。

艾司摩爾（ASML）也受壓，股價下跌 5.8%，收 1,655.26 美元。該公司是全球微影設備龍頭，大陸相關設備進展消息使投資人擔心其銷售前景。D.A. Davidson 科技研究主管盧里亞（Gil Luria）說：「市場正在表態，只要資本支出有任何負面消息，對晶片股就是壞事。」Neuberger Berman 財富投資長薩科西亞（Shannon Saccocia）說，大陸晶片業競爭這個外部疑慮，正開始從次要風險變成主要焦點。

輝達下跌 5%，收 196.51 美元，市值龍頭地位讓回蘋果。華爾街日報報導，輝達可能為 OpenAI 在俄亥俄州的大型資料中心建設案提供約 2,500 億美元融資擔保，使投資人擔心輝達是否正在投資自己的客戶，形成循環式交易。相關 AI 基礎設施交易潛在規模可能超過 7,500 億美元，也推升輝達債務違約保護成本。

標普 500 指數 11 大類股中有 7 類上漲，必需消費品類股領漲，漲幅 1.58%，資訊科技類股上漲 1.25%。沃爾瑪上漲 2.1%，微軟上漲 1.9%，強生上漲 1%，協助支撐標普 500 指數；3M、麥當勞和美國運通也都上漲 2% 以上，推升道瓊表現。軟體股走強，Salesforce 大漲 6.1%。

國際油價大跌，美債殖利率回落

油價重挫成為市場一大焦點。美國總統川普暫未擴大對伊朗軍事行動，部分原因是五角大廈擔心彈藥庫存。美國連續三天未攻擊伊朗後，市場對中東供應中斷疑慮降溫。美國西德州中級原油期貨大跌 6.70 美元，跌幅 7.5%，收每桶 82.61 美元；布蘭特原油跌至每桶約 88 至 89 美元。上周，荷莫茲海峽和紅海衝突曾推升油價，WTI 上周四收在每桶 92 美元以上，布蘭特一度突破 100 美元。

川普表示，美國正與伊朗進行外交談判，以結束雙方衝突，但也警告若談判無果，戰事將重啟。資深策略師納維利耶（Louis Navellier）說，周末暫停攻擊已推動油價和利率下滑，這再次顯示一旦伊朗衝突結束，股市可能還有進一步上漲空間。

不過，多頭仍認為疑慮過度。Joyce Wealth Management 總裁喬伊斯（J.D. Joyce）說，大型科技公司若持續加碼支出，代表將購買不同等級的晶片。他說：「需求這麼大，很難看出這場派對短期內會結束。」

利率方面，美債殖利率回落。美國30 年期公債殖利率下跌 0.036 個百分點至 5.125%，但仍延續 2007 年以來最長一波收在 5% 以上紀錄。10 年期公債殖利率下跌 0.038 個百分點至 4.640%；2 年期殖利率下跌 0.010 個百分點至 4.318%。Fed 周三決策時普遍預期將維持利率在 3.5% 至 3.75% 區間不變，但聯邦基金期貨仍反映約 38% 的升息 1 碼機率。

E*Trade 的拉金（Chris Larkin）說，本周潛在意外因素比平常更多，無論利多或利空都可能出現；地緣政治和油價可能是最大變數，但即使科技七雄財報強勁，市場也未必正面反應，尤其在 AI 支出規模仍受質疑之際。他認為市場震盪可能持續。

經濟數據方面，美國 6 月耐久財訂單增加 0.3%，低於經濟學家預期。美元在 Fed 會議前大致持平；黃金期貨上漲 6.90 美元，漲幅 0.2%，收每英兩 4,074.50 美元。投資人接下來還將關注 Fed 決策後隔日公布的 6 月個人消費支出物價指數（PCE），這將影響市場對今年利率走勢的判斷。