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芝商所推單一股票期貨 涵蓋輝達、SpaceX、台積ADR

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國芝加哥商業交易所集團（CME）27日將推出單一股票期貨，涵蓋逾50檔熱門個股標的。（路透）
美國芝加哥商業交易所集團（CME）27日將推出單一股票期貨，涵蓋逾50檔熱門個股標的。（路透）

美國芝加哥商業交易所集團（CME）27日將推出單一股票期貨，讓投資人可押注從輝達SpaceX、到台積電ADR等超過50檔熱門股票的漲跌，進行避險或投機交易，而不必實際交易任何一股股票。這些合約提供槓桿效果，且不像選擇權那麼複雜，並將以與其掛鉤股票的收盤價進行現金結算。

CME全球股票、外匯及另類產品主管麥考特預期，「這項新工具可帶來大量新交易者。」他說，交易所除了鎖定散戶投資人，也希望吸引機構投資人，例如資產管理公司，因為對它們而言，這將成為管理風險的新工具。

與選擇權不同的是，單一股票期貨提供槓桿曝險，但投資人不需要理解用來衡量股價、波動率、時間與利率變化如何影響衍生性商品價格的變數。該產品用途，是讓投資人能針對股票供應不足的公司建立多頭或空頭部位，例如近期SpaceX首次公開發行股票（IPO）時，由於熱門股票配額有限，未能獲得股票的投資人，則可透過期貨，以較有效率的資金方式建立持倉部位。

期貨經紀商NinjaTrader執行長法蘭奇示，相較於選擇權，期貨的簡單性應該會吸引散戶投資人，因散戶通常偏好交易自己理解的工具。

CME的單一股票期貨將可每周五天、每天23小時交易，遠長於美股從9時30分至16時的正常交易時間。

SpaceX 輝達 台積電ADR

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