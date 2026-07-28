聽新聞
0:00 / 0:00

微軟財報將出爐 兩指標聚焦

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

微軟2026年會計年度第4季及全年財報將於美國時間29日（台灣時間30日凌晨）出爐，除了業績表現，微軟將預告2027會計年第1季（今年7月至9月） 資本支出，及最近一季Azure營運表現，備受關注。

微軟今年提出創新高的1,900億美元資本支出目標，Azure則是微軟當前最大營收來源，預計市場會以Azure營運為指標，再看微軟自由現金流能否跟上這波AI軍備競賽。

外電報導，華爾街分析師普遍預期微軟2026會計年度第4季營收將落在874億美元，年增14.3％，每股純益4.21美元，主要成長引擎Azure營收年成長幅度將39％至40％，顯示對Azure營運成長動能的高度期待。

從資本支出表現來看，微軟本會計年度第3季資本支出金額為319億美元，自由現金流更降至158億美元，跌破200億美元水準，加上Google剛公布的財報出現史上首次自由現金流轉負，市場在意Azure營收是否維持高成長動能，以支撐龐大的資本支出需求。

市場普遍看好，微軟明年度資本支出將突破2,000億美元關卡，顯示AI算力需求將持續衝高，同時也代表微軟在AI戰爭上有著不能輸的壓力。

微軟 華爾街 營收

延伸閱讀

雲端大廠全力搶攻AI商機 現金流恐有壓力

台股高檔震盪加劇 本周多空行情決戰三關鍵聚焦

本周開盤前 五件國際事不可不知

庫克本周主持最後一場會議 蘋果財報估超標 帶旺台鏈

相關新聞

微軟擴大租算力 將進一步推升基建需求

微軟本周財報公告前夕，傳出AI算力不足，外媒Business Insider披露微軟有意找亞馬遜、Google等北美雲端大咖租用算力，透露為今年1,900億美元的資本支出仍趕不上AI算力需求成長幅度。

高市民調暴跌都怪高物價 市場預期日銀將提早升息

讀賣新聞最新民調顯示，首相高市早苗內閣支持率跌至57%，創下去年10月內閣成立以來新低，這主要是長期物價高漲所致，政府減輕民眾生活壓力的措施未能令家庭滿意。另一方面，隨著日圓貶至近40年低點，加上美伊戰爭推升通膨疑慮，市場日益預期日本央行將比先前預估更早升息。

美企體認AI極限…重啟徵才 盼透過人機協作達到成長目標

美國大型企業對人力需求的態度開始轉變。過去數月，許多雇主把招募視為成本高昂的最後手段，並相信AI可承擔更多工作，但近日愈來愈多企業體認到AI成本與能力極限而重啟徵才，盼透過人機協作達到成長目標，並把握新興科技帶來的商機。

微軟財報將出爐 兩指標聚焦

微軟2026年會計年度第4季及全年財報將於美國時間29日（台灣時間30日凌晨）出爐，除了業績表現，微軟將預告2027會計年第1季（今年7月至9月） 資本支出，及最近一季Azure營運表現，備受關注。

OpenAI找金援五國銀相挺 透過OBU注資合計達7.5億美元

日本軟銀集團為其轉投資ChatGPT開發商OpenAI安排的400億美元（約新台幣1.4兆元）過渡性融資，又吸引新一批21家金融機構加入聯貸行列，而且這次台灣也有銀行參加。彭博資訊引述知情人士報導，新一批金融機構將分配約70億美元的貸款額度。

星國抗通膨效應 匯價走升

繼4月之後，新加坡金管局（MAS，央行）27日進一步緊縮貨幣政策，以因應預期來臨的通膨壓力，此時正值中東局勢再度緊張，可能導致能源價格居高不下。星元兌美元匯率應聲走升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。