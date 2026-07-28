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微軟財報將出爐 兩指標聚焦
微軟2026年會計年度第4季及全年財報將於美國時間29日（台灣時間30日凌晨）出爐，除了業績表現，微軟將預告2027會計年第1季（今年7月至9月） 資本支出，及最近一季Azure營運表現，備受關注。
微軟今年提出創新高的1,900億美元資本支出目標，Azure則是微軟當前最大營收來源，預計市場會以Azure營運為指標，再看微軟自由現金流能否跟上這波AI軍備競賽。
外電報導，華爾街分析師普遍預期微軟2026會計年度第4季營收將落在874億美元，年增14.3％，每股純益4.21美元，主要成長引擎Azure營收年成長幅度將39％至40％，顯示對Azure營運成長動能的高度期待。
從資本支出表現來看，微軟本會計年度第3季資本支出金額為319億美元，自由現金流更降至158億美元，跌破200億美元水準，加上Google剛公布的財報出現史上首次自由現金流轉負，市場在意Azure營收是否維持高成長動能，以支撐龐大的資本支出需求。
市場普遍看好，微軟明年度資本支出將突破2,000億美元關卡，顯示AI算力需求將持續衝高，同時也代表微軟在AI戰爭上有著不能輸的壓力。
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