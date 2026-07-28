OpenAI找金援五國銀相挺 透過OBU注資合計達7.5億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者廖珮君／綜合報導
軟銀集團為其轉投資OpenAI安排的400億美元過渡性融資，又吸引新一批21家金融機構加入聯貸，而且台灣也有銀行參加。（路透）
軟銀集團為其轉投資OpenAI安排的400億美元過渡性融資，又吸引新一批21家金融機構加入聯貸，而且台灣也有銀行參加。（路透）

日本軟銀集團為其轉投資ChatGPT開發商OpenAI安排的400億美元（約新台幣1.4兆元）過渡性融資，又吸引新一批21家金融機構加入聯貸行列，而且這次台灣也有銀行參加。彭博資訊引述知情人士報導，新一批金融機構將分配約70億美元的貸款額度。

據調查，台灣的銀行當中，共有兆豐銀、彰銀（2801）、玉山銀、合庫銀及華南銀等五家參與，合計參貸7.5億美元（約新台幣243億元）。

據悉，台灣五家國銀均透過國際金融業務分行（OBU）參貸，其中，華南銀另由新加坡分行共同參與。各銀行參貸額度均為1.5億美元。

彭博報導，這次融資案，第一阿布達比銀行（First Abu Dhabi Bank）、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打銀行各自承接近10億美元，其餘額度分配給部分歐洲、日本和台灣的銀行。有些銀行是好幾家分行一起參與，所以統計新增貸款機構時，是算母公司，不是算每一家分行。

其餘330億美元的過渡貸款仍由承銷商和地位優先的金融機構所持有，但知情人士說，後續仍可能進一步分配出去。大型貸款案由初始金融機構再分配給更多金融機構，是常見做法。

這筆12個月期的貸款於3月簽署，是亞太地區史上規模數一數二的過渡融資，預料將為承銷機構帶來逾1億美元費用。儘管部分銀行業者擔心軟銀對OpenAI曝險過高，而OpenAI也面臨Anthropic等競爭對手愈來愈激烈的競爭，但這筆貸款在5月啟動聯貸前，已吸引九家新銀行參與。

這筆過渡性貸款最初利息約為擔保隔夜融資利率（SOFR）加250個基點。以目前SOFR水準計算，利率約為 6.14%。

軟銀創辦人兼執行長孫正義已承諾「全押」OpenAI ，目前承諾投資金額已超過600億美元。OpenAI上月已申請公開上市，在3月上一輪募資中估值高達8,520億美元。

OpenAI 玉山銀 兆豐銀

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