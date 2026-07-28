微軟擴大租算力 將進一步推升基建需求

微軟本周財報公告前夕，傳出AI算力不足，外媒Business Insider披露微軟有意找亞馬遜、Google等北美雲端大咖租用算力，透露為今年1,900億美元的資本支出仍趕不上AI算力需求成長幅度。

業界認為，近期AI泡沫化疑慮再起，微軟卻傳出算力不足，要對外租用算力，顯示當下市場對算力需求仍相當旺，必須尋求外援，亞馬遜、Google等大廠迎來算力租賃商機之餘，後續也將持續擴大AI基建，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等台灣AI伺服器供應鏈可望獲得更多訂單。

微軟將於美國時間29日公告2026會計年度第4季財報與全年年報，市場關注明年是否上調資本支出以及算力變現狀況。但外電報導指出，微軟自家AI算力持續不足，得租算力以確保微軟365 Copilot、GitHub Copilot、Microsoft Copilot等AI服務不受影響。

微軟規劃今年資本支出1,900億美元，創新高，大多用作AI基建擴增，現在算力不足，代表先前規劃的資本支出不夠用，後續AI伺服器訂單有望持續提升。

今年6月就傳出微軟旗下GitHub的運算資源不足，向亞馬遜AWS租用雲端算力，打破微軟不向競爭對手租用算力的往例，也顯現雲端服務及AI算力需求快速上升。現在再傳出微軟擴大租用AI算力，將進一步推升AI伺服器需求，鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等ODM廠接單動能更強。

鴻海、廣達等ODM大廠同時切入亞馬遜、Google等CSP供應鏈，主要以輝達GB300平台AI伺服器出貨，預期今年底開始逐步拉高新AI平台的Vera Rubin伺服器出貨力道，明年全面轉換到Vera Rubin世代，使鴻海、廣達等ODM大廠今年下半年營運動能備受市場期待。

緯創、緯穎則分別切入GPU、ASIC等平台伺服器供應鏈，緯創以L6出貨為主，緯穎則鎖定L10／L11。法人指出，緯創、緯穎隨著北美新廠今年下半年出貨力道更強，訂單動能挹注下，今年業績有機會再創高。

英業達傳出卡位進入Google的TPU伺服器供應鏈，拿到L10規格大單，成為英業達今年營收有機會挑戰逼近兆元關卡的關鍵，英業達有機會拿下明年相關訂單。