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科技大咖華府遊說支出飆增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國頂尖人工智慧（AI）公司近月來花費破紀錄金額在遊說華府，以嘗試阻擋不友善的管制和影響美國在資料中心和審查先進模型方面的規則。據聯邦揭露數據，OpenAI今年上半年的聯邦遊說支出達到破紀錄的222萬美元，比去年同期翻增近一倍；Anthropic則翻增近兩倍至353萬美元。Google微軟則維持著從2020年來每季的支出金額。

AI Now研究所共同執行董事暨拜登政府時期聯邦貿易委員會AI高級顧問卡克表示，「這些遊說一方面是為了阻撓管制，也是為了鼓勵政府推出一套支持產業的產業政策」。

據聯邦揭露資料和參與政策討論的遊說人士，這些遊說主要議題包括，管理新模型推出的聯邦規定與資料中心建造和供電相關的政策，以及與模型基礎參數公開與否相關的管理規定。美國上月以資安疑慮為由，運用出口管制阻止了Anthropic發布其Fable模型。

川普政府原本不青睞對AI產業制定嚴格的聯邦框架，但科技進步和來自中國大陸的競爭，已迫使官員在模型發布等議題上干預。

華府 微軟 Google

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